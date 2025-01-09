Агент Барбоза дал совет «Зениту», что делать с Венделом

Футбольный агент Паулу Барбоза оценил ситуацию с полузащитником «Зенита» Венделом.
Сообщалось, что футболист не хочет возвращаться в Петербург из отпуска в Бразилии.
«Зенит» должен показать Венделу, что есть правила, и что игрок должен приехать. Если этого не случится, то должны быть штрафы.
Такое отношение показывает пример остальным игрокам. В Португалии Вендел делал то же самое. Когда был карнавал, ему хотелось остаться дома подольше.
У него действительно есть проблемы с дисциплиной. Если «Зенит» хочет продать Вендела, то нужно вложить максимум в его игру, и уже затем продавать летом в нужный момент.
Думаю, «Зенит» подготовился к такой ситуации, и им нужно делать то, что делают другие клубы. Его нужно продавать только при обоюдной заинтересованности, а не из-за плохого поведения», – сказал Барбоза.
- В активе Вендела 2 гола и 11 ассистов в 19 матчах этого сезона.
- Футболист «Зенита» стоит 20 миллионов евро – дороже всех в РПЛ.
- Сообщалось об интересе к нему со стороны «Ботафого» и «Палмейраса».