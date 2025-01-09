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    Агент Барбоза дал совет «Зениту», что делать с Венделом

    Футбольный агент Паулу Барбоза оценил ситуацию с полузащитником «Зенита» Венделом.

    Сообщалось, что футболист не хочет возвращаться в Петербург из отпуска в Бразилии.

    «Зенит» должен показать Венделу, что есть правила, и что игрок должен приехать. Если этого не случится, то должны быть штрафы.

    Такое отношение показывает пример остальным игрокам. В Португалии Вендел делал то же самое. Когда был карнавал, ему хотелось остаться дома подольше.

    У него действительно есть проблемы с дисциплиной. Если «Зенит» хочет продать Вендела, то нужно вложить максимум в его игру, и уже затем продавать летом в нужный момент.

    Думаю, «Зенит» подготовился к такой ситуации, и им нужно делать то, что делают другие клубы. Его нужно продавать только при обоюдной заинтересованности, а не из-за плохого поведения», – сказал Барбоза.

    • В активе Вендела 2 гола и 11 ассистов в 19 матчах этого сезона.
    • Футболист «Зенита» стоит 20 миллионов евро – дороже всех в РПЛ.
    • Сообщалось об интересе к нему со стороны «Ботафого» и «Палмейраса».

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    Источник: Metaratings

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    09.01.2025 16:00
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    Комментарии (2)
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    R_a_i_n
    1736434608
    Тут нищеброды горланили что проблемы нет. Вендел пример дисциплины и профессионализма!
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    Азбука
    1736436795
    Пусть лучше этот Борбоза сначала найдёт Зениту путёвого игрока на место Вендела, а что потом делать Семак разберётся.
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