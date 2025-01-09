Агент Барбоза дал совет «Зениту», что делать с Венделом

Футбольный агент Паулу Барбоза оценил ситуацию с полузащитником «Зенита» Венделом.

Сообщалось, что футболист не хочет возвращаться в Петербург из отпуска в Бразилии.

«Зенит» должен показать Венделу, что есть правила, и что игрок должен приехать. Если этого не случится, то должны быть штрафы.

Такое отношение показывает пример остальным игрокам. В Португалии Вендел делал то же самое. Когда был карнавал, ему хотелось остаться дома подольше.

У него действительно есть проблемы с дисциплиной. Если «Зенит» хочет продать Вендела, то нужно вложить максимум в его игру, и уже затем продавать летом в нужный момент.

Думаю, «Зенит» подготовился к такой ситуации, и им нужно делать то, что делают другие клубы. Его нужно продавать только при обоюдной заинтересованности, а не из-за плохого поведения», – сказал Барбоза.