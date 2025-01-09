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    • Глебов двумя словами описал первую часть сезона для «Ростова»

    Глебов двумя словами описал первую часть сезона для «Ростова»

    Капитан «Ростова» Данил Глебов подвел итоги первой части сезона-2024/25 для своей команды.

    – Какими четырьмя словами вы можете описать первую часть сезона?

    Давайте двумя: не очень хорошо и хорошо.

    – Какое чувство преобладает: радость от ухода в отпуск или горечь от ухода на паузу, когда «Ростов» в порядке?

    – Тут как пошло бы: могли бы продолжить, а могли бы где‑то расслабон чуть поймать, выйти с кем‑нибудь – и нас наказали бы. Хорошего помаленьку должно быть.

    Я рад и нашей неплохой серии, которая длится чуть больше месяца, и отпуску тоже.

    • «Ростов» набрал 26 очков в 18 турах РПЛ.
    • Команда занимает 7-е место в таблице лиги.
    • Следующий соперник в чемпионате – «Динамо» (2 марта).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    09.01.2025 18:00
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    Комментарии (1)
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    TIMOTHY
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    Главное спам , бывший народный ,дважды унизили, молодцы
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