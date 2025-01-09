Глебов двумя словами описал первую часть сезона для «Ростова»

Капитан «Ростова» Данил Глебов подвел итоги первой части сезона-2024/25 для своей команды.
– Какими четырьмя словами вы можете описать первую часть сезона?
– Давайте двумя: не очень хорошо и хорошо.
– Какое чувство преобладает: радость от ухода в отпуск или горечь от ухода на паузу, когда «Ростов» в порядке?
– Тут как пошло бы: могли бы продолжить, а могли бы где‑то расслабон чуть поймать, выйти с кем‑нибудь – и нас наказали бы. Хорошего помаленьку должно быть.
Я рад и нашей неплохой серии, которая длится чуть больше месяца, и отпуску тоже.
- «Ростов» набрал 26 очков в 18 турах РПЛ.
- Команда занимает 7-е место в таблице лиги.
- Следующий соперник в чемпионате – «Динамо» (2 марта).