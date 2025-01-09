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    • Итоги декабрьского сезона «Конкурса прогнозов»: MaxRnD победил с запасом!

    Итоги декабрьского сезона «Конкурса прогнозов»: MaxRnD победил с запасом!

    Праздновали, поздравляли, гуляли – все это мы делали в первые дни января. А параллельно участвовали в «Конкурсе прогнозов» от «Бомбардира», где сегодня завершен декабрьский сезон, частично «заехавший» в январь.

    Сезон был непростым, поскольку мы представили новую (старую) концепцию «Конкурса». Она привела к большей вовлеченности участников. Считаем, что стало интереснее, и надеемся, что вам тоже нравится.

    Итак, в декабре-январе мы сыграли 31 тур. Лучшей на такой дистанции оказалась следующая пятерка участников.

    1. MaxRnD – 75300 баллов.

    2. Strig – 68419.

    3. polt – 65682.

    4. Чехов на Садовой – 64661.

    5. red-white fox – 63580.

    По нашим подсчетам, старожил «Конкурса» MaxRnD попал в пятерку призеров сезона в третий раз, но победил впервые. Поздравляем его и остальных.

    В качестве приза пятерка призеров получает очки в рейтинг на сайте. От 5000 для MaxRnD до 1000 для red-white fox.

    По традиции всех благодарим за участие. Приглашаем приступить к январскому сезону.

    Также приглашаем к участию в другой нашей игровой активности – «Невидимке». Отгадывайте футболистов, проводите время с пользой для ума!

    Подписывайтесь на наш телеграм-бот. Подробный рассказ о нем здесь.

    Спасибо за внимание.

    Источник: «Бомбардир»

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    09.01.2025 23:41
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    Комментарии (3)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Bez Imeni
    1736424534
    Мои поздравления победителю !!!!
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    Цугундeр
    1736432838
    А потому, что.. Не злите профессионалов!) Макса, мои поздравления!
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    zigbert
    1736444286
    С победой Максим! Очень уверенно и мощно.
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