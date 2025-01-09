Веденеев назвал единственного прогрессирующего игрока «Зенита»

Бывший зенитовец Сергей Веденеев считает, что в этом сезоне в составе команды прогрессирует только Андрей Мостовой.

«У «Зенита», да и у многих других команд, в этом сезоне ни в одной из линий нельзя назвать ни одного игрока, который бы сохранил свой уровень по сравнению с предыдущими сезонами. Разве что Мостового можно назвать – в этом году он играл больше и лучше, чем раньше. Все остальные снизили уровень, кто-то вообще перестал попадать в состав. Это очень странное явление, потому что так просто это не происходит. Наверняка есть причины, о которых мы может только догадываться.

Так что в «Зените» в любую линию пригодится хороший игрок, но при условии, что он уже приедет в хорошей форме и быстро вольется в коллектив. Но тут же много факторов, начало второй части придется на февраль, представляю, какие будут поля и погода. И в такой ситуации очень сложно предугадать, как поведет себя организм того или иного человека», – сказал Веденеев.