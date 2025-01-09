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    • Веденеев назвал единственного прогрессирующего игрока «Зенита»

    Веденеев назвал единственного прогрессирующего игрока «Зенита»

    Бывший зенитовец Сергей Веденеев считает, что в этом сезоне в составе команды прогрессирует только Андрей Мостовой.

    «У «Зенита», да и у многих других команд, в этом сезоне ни в одной из линий нельзя назвать ни одного игрока, который бы сохранил свой уровень по сравнению с предыдущими сезонами. Разве что Мостового можно назвать – в этом году он играл больше и лучше, чем раньше. Все остальные снизили уровень, кто-то вообще перестал попадать в состав. Это очень странное явление, потому что так просто это не происходит. Наверняка есть причины, о которых мы может только догадываться.

    Так что в «Зените» в любую линию пригодится хороший игрок, но при условии, что он уже приедет в хорошей форме и быстро вольется в коллектив. Но тут же много факторов, начало второй части придется на февраль, представляю, какие будут поля и погода. И в такой ситуации очень сложно предугадать, как поведет себя организм того или иного человека», – сказал Веденеев.

    • У 27-летнего Мостового в сезоне РПЛ 14 матчей, 5 голов, 2 ассиста.
    • Игрок стоит 4 миллиона евро.
    • Сезон РПЛ возобновится 28 февраля.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 11:34
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    Комментарии (2)
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    NewLife
    1736414069
    У Веденеева прогрессирует маразм)
    Ответить
    krasnokrut
    1736418720
    Парни, не ведитесь, как я, на всякие телеги по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сайт по фразе: «серебряный прогноз сервис». 12 лет ему! Сайт на первом месте выходит. Доверять можно. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!
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