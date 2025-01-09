Гурцкая назвал трех лучших экспертов «Матч ТВ»: «А дальше пропасть»

Агент Тимур Гурцкая оценил качество футбольной аналитики в эфире «Матч ТВ».

«Аршавин, Радимов и Шалимов – а дальше пропасть в понимании футбола.

Мне не нравится «Матч ТВ», они гонятся за крупными каналами в YouTube и не успевают. За 2023-2024 год они пытались конкурировать с нами и с «Коммент.Шоу», но не получается и не получится.

Это вопрос не только кадров, но и некого жесткого цензурирования», – сказал Гурцкая.