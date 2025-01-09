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  • Гурцкая назвал трех лучших экспертов «Матч ТВ»: «А дальше пропасть»

Гурцкая назвал трех лучших экспертов «Матч ТВ»: «А дальше пропасть»

9 января 2025, 19:50
9

Агент Тимур Гурцкая оценил качество футбольной аналитики в эфире «Матч ТВ».

«Аршавин, Радимов и Шалимов – а дальше пропасть в понимании футбола.

Мне не нравится «Матч ТВ», они гонятся за крупными каналами в YouTube и не успевают. За 2023-2024 год они пытались конкурировать с нами и с «Коммент.Шоу», но не получается и не получится.

Это вопрос не только кадров, но и некого жесткого цензурирования», – сказал Гурцкая.

  • Тимур – автор и ведущий ютуб-шоу «Это футбол, брат!».
  • У них 215 тысяч подписчиков.
  • Заявленная аудитория «Матч ТВ» на ютубе – 3,54 миллиона фолловеров.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Аршавин Андрей Шалимов Игорь Радимов Владислав Гурцкая Тимур
Комментарии (9)
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АлексМак
1736441565
близко к истине
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NewLife
1736443124
Тихо шифером шурша, крыша едет не спеша)))
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serhio80
1736444426
Шершавин, буланов...))) интересно фамилии Озеров, Перетурин и пусть будет Уткин он хоть знает?
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Тинез Розоп
1736445085
Если из сегодняшних , то да…( в рамках нынешнего тв , с юморком чудным)
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ScarlettOgusania
1736445526
Гурцкая нёс чушь со знанием дела, впрочем, как всегда...)) ему бы анекдоты про одесских евреев рассказывать...)
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...уефан
1736445573
...это, смотря кому и какая футбольная аналитика нужна. Если по тактической схеме действий игрока в эпизоде, то пожалуй Аршавин - да. Если по оценке построения командами игры в целом, то Шалимов. А, вообще, что на Матч ТВ подразумевают под футбольной аналитикой, аналитикой назвать сложно. Скорее, это - шоу на футбольную тему...
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шахта Заполярная
1736448265
Гурцкая, когда Мостовой прочитает, ты узнаешь какой ты агент.
Ответить
БАЗАРА НЕТ
1736479497
Совсем нет нормальных, чушь несут все до одного
Ответить
Prosechik
1736494114
С каких щей этот мегрел - недоагент стал экспертом по экспертам?!
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