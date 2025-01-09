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    Семин обратился к молодым российским футболистам

    Российский тренер Юрий Сeмин выступил на церемонии вручения премии «Первая пятeрка».

    77-летний специалист обратился к молодым футболистам и дал им важный совет.

    «В первую очередь я всех хочу поздравить с наступившим Новым годом! Главное – крепкого здоровья и удачи.

    Что касается лауреатов, ребят и девчонок, пожелания – не останавливаться на сегодняшнем дне, футбол очень быстро проходит. У вас времени мало, поэтому бросьте телефоны, гаджеты все и смотрите больше футбола.

    Смотрите все чемпионаты, которые возможно: и РПЛ, и остальные, какие можете. Посмотрите на то, что там делают звезды, как они обводят, как бьют, а потом приходите на свою тренировку и попробуйте этот элемент сделать лучше, чем те игроки, которых вы видели по телевизору. И так каждый день! Тогда вы будете расти.

    Заведите себе книжечку маленькую. Вот сегодня день прошел – что я сделал, стал ли лучше. Стал лучше бить или стал более ловким, более сильным. И так постоянно. Поэтому времени у вас, ребятки и девчонки, немного. Удачи вам!» – сказал Семин.

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    Источник: «Советский спорт»

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    09.01.2025 19:07
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    Комментарии (1)
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    Кривая да нелёгкая
    1736439807
    Юморнул с книжкой1)
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