ВЦИОМ определил главного российского футболиста в 2024 году

ВИЦОМ провел опрос граждан России на предмет главного спортсмена страны в 2024 году. Ими оказались Роман Костомаров (фигурное катание) и Александр Овечкин (хоккей).

«В отличие от политики, спорт, по-видимому, остается на периферии внимания россиян. Назвать спортсмена года смогли 19% наших сограждан (vs. 64% назвавших политиков), тогда как затруднились 77%, а 8% убеждены, что таких спортсменов в нашей стране нет. Рейтинг 2024 г. возглавили сразу два спортсмена – Роман Костомаров и Александр Овечкин (по 3%). Остальные персоналии не набрали более 1%: К. Валиева, А. Большунов, Ф. Емельяненко, Е. Медведева, Х. Нурмагомедов, А. Дзюба.

Анализ данных за прошлые годы показывает, что в рейтинг чаще попадают те, кто оказывается на слуху в свете заметных побед на крупнейших соревнованиях или других важных историй. Например, пять раз (2006–2007 гг., 2012–2014 гг.) лидером становился один из самых титулованных фигуристов России Евгений Плющенко.

В 2018 г. первое место заняла олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова (11%), а в 2020 г. – чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (10%). В последние два года россияне отдают первенство олимпийскому чемпиону Роману Костомарову, проявившему невероятное мужество и силу духа в борьбе с болезнью», – прокомментировал итоги опроса ВЦИОМ.