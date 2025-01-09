Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • «Божественно прекрасна»: подписчики восхитились красотой дочери Алдонина и Началовой

    «Божественно прекрасна»: подписчики восхитились красотой дочери Алдонина и Началовой

    Вера Алдонина, дочь экс-игрока сборной России Евгения Алдонина, выложила кадры новой фотосессии. Подписчики оказались впечатлены внешностью девушки.

    «Вера, Вы божественно прекрасна!» – написал один из них.

    «Вы такая красавица», – добавил другой.

    • В декабре Алдониной исполнилось 18 лет.
    • Мама Веры – певица Юлия Началова, ушедшая из жизни в 2019 году.
    • Вера живет с отцом и занимается вокалом.

    Фото: соцсети Веры Алдониной

    Дочь Пименова называли самой красивой девочкой в мире: она стала моделью и переехала в США

    Новая фотосессия очаровательной дочки Пименова – ее называли самой красивой девочкой в мире

    Дочь Пименова устроила фотосессию в поле – ее называли самой красивой девочкой в мире

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.01.2025 13:39
    Рекомендуем
    Комментарии (8)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    NewLife
    1736421074
    +++
    Ответить
    FRZZ
    1736423833
    Бомбардир, теперь, что мы все должны оkует от её красоты, или есть другие варианты?
    Ответить
    DeStar
    1736425894
    господи ну что за бредовые новости
    Ответить
    Foxitkuban
    1736425969
    Нормальная, симпатичная девушка. Называть ее «Божественно прекрасной» могут только малолетние фаперы. Для них все что движется - прекрасно. Бомбардир, пиши заголовки как есть: «Божественно прекрасна»: два каких-то подписчика восхитились красотой дочери Алдонина и Началовой.
    Ответить
    alefreddy
    1736427261
    очень приятная внешность и главное не на Мальдивах в купальнике
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1736435101
    Не вижу ничего особенного! По виду счас расплачется, жалкая такая!) и глаза пустые, обнять и заплакать
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 