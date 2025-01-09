«Божественно прекрасна»: подписчики восхитились красотой дочери Алдонина и Началовой

Вера Алдонина, дочь экс-игрока сборной России Евгения Алдонина, выложила кадры новой фотосессии. Подписчики оказались впечатлены внешностью девушки.

«Вера, Вы божественно прекрасна!» – написал один из них.

«Вы такая красавица», – добавил другой.

В декабре Алдониной исполнилось 18 лет.

Мама Веры – певица Юлия Началова, ушедшая из жизни в 2019 году.

Вера живет с отцом и занимается вокалом.

Фото: соцсети Веры Алдониной

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