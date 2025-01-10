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    История первого частного футбольного клуба России


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    Сегодня, 11:08
    Как появился первый частный футбольный клуб в России, владелец, история, факты

    На протяжении очень длительного периода истории в СССР и России все футбольные команды были напрямую связаны с различными государственными структурами, однако ситуация начала меняться в 1989 году. Первопроходцем на ниве частных ФК на территории России стал клуб под названием «Асмарал».

    Отцом основателем клуба, который возник на базе ФК «Красная Пресня», стал уроженец Ирака Хусам Аль-Халиди. Он проживал и получал высшее образование в Москве (успешно окончил факультет журналистики), параллельным курсом подумывая о создании футбольной команды. Со временем Хусам начал вести бизнес в столице, заручился финансовой поддержкой из Великобритании (!) и решил посвятить часть своего времени Игре миллионов.

    В 1989 году Аль-Халиди стал хозяином уже упомянутого выше ФК «Красная Пресня». Тогда эта команда выступала в качестве фарм-клуба «Спартака». В свое время там успел поиграть Александр Мостовой, который позднее станет легендой национальной сборной России, «Спартака» и «Сельты», а еще позднее весьма своеобразным футбольным экспертом.

    В 1990 году «Красная Пресня» стала самостоятельным проектом под именем «Асмарал». Так появился первый официальный частный футбольный клуб в России. И это было не единственное масштабное событие. Дело в том, что президентом ФК «Асмарал» стала супруга Аль-Халиди – россиянка Светлана Бекоева. По сути, ее можно считать первой женщиной-руководительницей футбольного клуба, задолго до того, как это стало мейнстримом.

    Столь экзотическое название – креатив от Аль-Халиди. Название было сложено из первых букв имен его дочерей и сына (Асиль, Мариам и Алан).

    История «Асмарала» была недолгой, но яркой. В 1991 году рулить командой в статусе тренера доверили знаменитому Константину Бескову. Сразу же после распада Советского Союза «Асмарал» был включен в чемпионат России. Аль-Халиди щедро оплачивал труд футболистов и тренеров, выписывая премии за все успехи команды. Что интересно, в тот же период бизнесмен из Ирака решил создать свою российскую футбольную «мини-империю», также начав инвестировать средства в «Нарзан» (Кисловодск, этот ФК стал «фармой» «Асмарала») и «Карелию» (Петрозаводск).

    Впрочем, праздник на улице главного детища Аль-Халиди стал ситуативным явлением. В первом же сезоне «Асмарал» достиг серьезной высоты, заняв седьмую строчку в чемпионате России. Далее все было отнюдь не так, как в добрых сказках.

    Фактический развал клуба начался в 1992 году. По словам бывшего помощника Бескова Алексея Скородеда, тогда «Асмарал» мог заполучить известного футболиста Юрия Никифорова. Тот запросил не самые заоблачные условия, однако Аль-Халиди уже не мог позволить себе делать значительные вложения в команду из-за возникших сложностей с бизнесом.

    У Аль-Халиди возникли проблемы с делами, а на их фоне в придачу ко всему появились трения с тогдашним руководителем Российского футбольного союза – Вячеславом Колосковым (ныне почетный президент РФС). Главный законодательный футбольный орган страны признал контракты игроков «Асмарала» недействительными. Многие разбежались по другим коллективам. Обстановка накалялась, градус напряжения возрастал, в конечном итоге в 1993 году «Асмарал» покинул элитный российский дивизион, а в 1999 году и вовсе исчез с футбольной карты России.

    Что касается самого Хусама Аль-Халиди, то в 2004 году он отправился на родину в Ирак и там исчез из виду. С тех пор о нем никто ничего не слышал. По неофициальным данным, бизнесмен был убит. Однако данная информация не нашла подтверждения и по сей день.

    Если рассуждать об исторически важных спортивных результатах «Асмарала», то в первую очередь необходимо упомянуть культовый матч против питерского «Зенита», который состоялся 6 августа 1992 года в Черкизове. Тогда скромный московский клуб «вынес» гостей из Санкт-Петербурга со страшным даже по хоккейным меркам счетом – 8:3!

    Конечно, в то время «Зенит» был совсем не той величиной, что сейчас. На старте 90-х у «сине-бело-голубых» были большие проблемы с деньгами, желающих спонсировать не наблюдалось вовсе, а в составе было много молодых игроков. Тем не менее, «Зенит» оставался весьма статусной командой с богатой историей.

    Также следует заметить, что в начале 90-х в «Асмарале» успели засветиться Андрей Гусин (затем он станет легендой киевского «Динамо», трагически погиб в сентябре 2014 года) и совсем молодой Сергей Семак (да-да, тот самый).

    «В 95-м, без призванного в армию Семака, «Асмарал» рухнул во Вторую лигу. Зачем он существовал до конца 90-х, понятно не вполне. Ясно было, что все уже закончилось», – пишет известный спортивный обозреватель Игорь Рабинер.

    «Асмарал» зародился смелым экспериментом, но перестал существовать также быстро, как закончились деньги у его владельца. Тогда это было в новинку, сейчас подобный коллапс частного футбольного клуба в России едва ли вызовет удивление у широкой публики.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: championat.com
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    Комментарии (7)
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    VPERDIV SPARTAK
    1736500355
    Ну и, личные встречи недоклуба с асмаралом , 5-1,5-1,3-0 и одна ничья 1-1, и это с учетом что тренер асмарала Бесков и такие договорники ! Так вот и становился специалист брамантановский и специалист по договорнякам в 90 чемпионом! Аннулировать все результаты и изъять все медальки тушинских
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    VPERDIV SPARTAK
    1736500748
    Особенным и диким позором была дополнительная игра в 96 году за чемпионство Спартака с Аланией! Хотя Алания при равенстве очков была на первом месте! Стыдоба за такие вещи! Позор спаму за темные делишки за всю историю
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    Номэд
    1736501611
    Единственное что помню про Асмарал, так это то, как он знатно надругался над бом.жами. Хотя кто только тогда бом жей не пёхал...
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    FRZZ
    1736506583
    Колосков и тут успел нагадить.
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