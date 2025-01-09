Россия и Азербайджан приостановили переговоры о товарищеском матче между сборными

В первой половине 2025 года могла состояться игра между сборными России и Азербайджана.
РФС вел соответствующие переговоры с Азербайджанской Ассоциацией футбольных федераций, но сейчас они приостановлены.
«На одном из последних собраний УЕФА представители РФС и АФФА вели общение по поводу возможного товарищеского матча сборных России и Азербайджана весной-летом 2025 года. Также обсуждались и другие вопросы сотрудничества двух федераций.
До официальных переговоров о товарищеской игре национальных сборных не дошло. Из-за последних заявлений президента Азербайджана Алиева и напряженных отношений с Россией в АФФА на время свернули вопрос о возможном матче», – сообщил источник.
- В ноябре россияне разгромили Бруней (11:0) и Сирию (4:0).
- Всего в 2024 году сборная провела 5 матчей, выиграв их суммарно со счетом 26:0.
- Команду отстранили от международных турниров в феврале 2022-го.