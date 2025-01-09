Россия и Азербайджан приостановили переговоры о товарищеском матче между сборными

В первой половине 2025 года могла состояться игра между сборными России и Азербайджана.

РФС вел соответствующие переговоры с Азербайджанской Ассоциацией футбольных федераций, но сейчас они приостановлены.

«На одном из последних собраний УЕФА представители РФС и АФФА вели общение по поводу возможного товарищеского матча сборных России и Азербайджана весной-летом 2025 года. Также обсуждались и другие вопросы сотрудничества двух федераций.

До официальных переговоров о товарищеской игре национальных сборных не дошло. Из-за последних заявлений президента Азербайджана Алиева и напряженных отношений с Россией в АФФА на время свернули вопрос о возможном матче», – сообщил источник.