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    • Россия и Азербайджан приостановили переговоры о товарищеском матче между сборными

    Россия и Азербайджан приостановили переговоры о товарищеском матче между сборными

    В первой половине 2025 года могла состояться игра между сборными России и Азербайджана.

    РФС вел соответствующие переговоры с Азербайджанской Ассоциацией футбольных федераций, но сейчас они приостановлены.

    «На одном из последних собраний УЕФА представители РФС и АФФА вели общение по поводу возможного товарищеского матча сборных России и Азербайджана весной-летом 2025 года. Также обсуждались и другие вопросы сотрудничества двух федераций.

    До официальных переговоров о товарищеской игре национальных сборных не дошло. Из-за последних заявлений президента Азербайджана Алиева и напряженных отношений с Россией в АФФА на время свернули вопрос о возможном матче», – сообщил источник.

    • В ноябре россияне разгромили Бруней (11:0) и Сирию (4:0).
    • Всего в 2024 году сборная провела 5 матчей, выиграв их суммарно со счетом 26:0.
    • Команду отстранили от международных турниров в феврале 2022-го.

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    Источник: Sport24

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    09.01.2025 22:22
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