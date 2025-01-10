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    Ловчев высказался о борьбе «Спартака» с «Зенитом»

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал борьбу красно-белых с «Зенитом» в РПЛ.

    «Надо учитывать столетие петербургского футбола, и, конечно, у них есть возможности в любой момент докупить игрока и прочее.

    А здесь мы сейчас исходим из 3-4 последних игр «Спартака», когда тренер уже определился с составом, когда тройка, разговаривающая на испанском языке, стала вместе играть, это Барко, Угальде и Бонгонда, а там практически состав-то не меняется в Питере. Мне кажется, они просто подустали от побед, пять раз становились чемпионами, но они встряхнутся.

    Это хорошо, что «Спартак» сейчас на слуху, и «Спартак» – это красная тряпка, и будет борьба, по большому счету, но думается, что в принципе, и со скамейкой запасных получше у «Зенита». Мне так думается.

    И еще: «Спартак» играет на пределе возможностей сегодня, а «Зенит» сегодня играет не в силу своих игроков. Как только они прибавят («Спартаку»-то прибавлять уже некуда, они сейчас уже великолепны), то всe станет ясно. Но хотелось бы, чтобы борьба была до последних туров», – сказал Ловчев.

    • «Спартак» занимает в РПЛ 3-е место после 18 туров с 37 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 2 балла. У «Зенита» на счету 39 очков.
    • Петербургский клуб будет отмечать столетие 25 мая 1925 года.

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    Источник: «ВсеПроСпорт»

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    Сегодня, 11:06
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    Комментарии (25)
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    ...уефан
    1736496809
    ..."столетие", "есть возможности", "и прочее", остальное Ловчев мог и не озвучивать, этого достаточно...
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    Taps
    1736499416
    Мечтатель ...
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    NewLife
    1736499491
    Дурачок, завязывай с балабольством. Ты в предыдущем посте уже расставил все команды по местам, остается только ждать, чтобы убедиться в твоем уровне экспертизы( ".....будет ли «Спартак» чемпионом в этом сезоне, то нет, не будет. Все-таки «Зенит» сильнее." "надо выигрывать на классе, а его пока нет" Про админ ресурс забыл ?
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    WE ARE FOR PETER
    1736501011
    Ловчев верно подметил что спам ссаная тряпка))
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    Борис34684
    1736504881
    Ловчев заговаривается, как может Зенит в любое время докупить игрока, пипец просто. Для всех есть два окна за сезон. И не соглашусь, что Спартак играет на приделе, команда только разыгралась и давольно хорошо. А как повлияет на игру перерыв мы увидем весной.
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