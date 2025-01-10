Ловчев высказался о борьбе «Спартака» с «Зенитом»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал борьбу красно-белых с «Зенитом» в РПЛ.

«Надо учитывать столетие петербургского футбола, и, конечно, у них есть возможности в любой момент докупить игрока и прочее.

А здесь мы сейчас исходим из 3-4 последних игр «Спартака», когда тренер уже определился с составом, когда тройка, разговаривающая на испанском языке, стала вместе играть, это Барко, Угальде и Бонгонда, а там практически состав-то не меняется в Питере. Мне кажется, они просто подустали от побед, пять раз становились чемпионами, но они встряхнутся.

Это хорошо, что «Спартак» сейчас на слуху, и «Спартак» – это красная тряпка, и будет борьба, по большому счету, но думается, что в принципе, и со скамейкой запасных получше у «Зенита». Мне так думается.

И еще: «Спартак» играет на пределе возможностей сегодня, а «Зенит» сегодня играет не в силу своих игроков. Как только они прибавят («Спартаку»-то прибавлять уже некуда, они сейчас уже великолепны), то всe станет ясно. Но хотелось бы, чтобы борьба была до последних туров», – сказал Ловчев.