Агент Гурцкая дал неутешительный прогноз по будущему Абаскаля

Футбольный агент Тимур Гурцкая порассуждал о перспективах экс-тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Он думал, что после «Спартака» будет королем мира, а оказалось, что он голый король. Его выгнали из маленькой испанской команды [»Гранады»], и уже ударился в воспоминания, значит, будет потихоньку умирать как тренер.

Убежден в том, что Абаскаль готов поехать в любую команду РПЛ, в Испании видят его настоящий уровень. Чтобы удержаться в Испании, надо давать там постоянный результат», – сказал Гурцкая.