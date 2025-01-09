Агент Гурцкая дал неутешительный прогноз по будущему Абаскаля

Футбольный агент Тимур Гурцкая порассуждал о перспективах экс-тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.
«Он думал, что после «Спартака» будет королем мира, а оказалось, что он голый король. Его выгнали из маленькой испанской команды [»Гранады»], и уже ударился в воспоминания, значит, будет потихоньку умирать как тренер.
Убежден в том, что Абаскаль готов поехать в любую команду РПЛ, в Испании видят его настоящий уровень. Чтобы удержаться в Испании, надо давать там постоянный результат», – сказал Гурцкая.
- Статистика Абаскаля в «Спартаке»: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.
- Испанца уволили в апреле.
- Он возглавлял команду с лета 2022 года.
Источник: «РБ Спорт»