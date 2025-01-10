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    «Спартак» не расторг контракт с Виллианом Жозе

    «Спартак» пока не расторг соглашение с нападающим Виллианом Жозе. По данным Metaratings.ru, сейчас в клубе нет окончательной договоренности со стороной игрока по его будущему, но досрочное прекращение контракта – один из возможных вариантов. Сам форвард готов продолжить карьеру в Бразилии.

    Ранее журналист Эмерсон Жуниор, сообщил, что Виллиан Жозе стал свободным агентом и подпишет контракт с бразильской «Баией».

    • Летом 2024 года Виллиан Жозе перешeл из «Бетиса» в «Спартак» за 2 миллиона евро.
    • В текущем сезоне 33-летний бразильский нападающий провeл 13 матчей за красно-белых и забил 1 мяч.
    • Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.
    • Сообщалось, что он подпишет с «Баией» контркт на 3 года.

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    Источник: Metaratings.ru

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    Сегодня, 12:43
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    Комментарии (11)
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    Каратель помойников
    1736502443
    Сейчас же у вшивых сикелух истерика начнётся
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    ziborock
    1736503631
    Для Зенита берегут!)
    Ответить
    Мордаванин
    1736505177
    посленовогодних праздников уже на вес начнут продавать
    Ответить
    Интерес
    1736506807
    НИ его уход,ни пребывание в команде ничего не определяют.Финансовая "ромашка"-угадали,не угадали...
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1736509067
    Секта влипла и неудивительно
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    ScarlettOgusania
    1736509755
    City Group является владельцем команды Байя, не ведет переговоры с Россией по политическим причинам, поэтому, если договоренность о переходе Жозе будет достигнута в Байю, то Виллиан просто выкупит свой контракт и станет свободным агентом, как это было при переходе в РПЛ игроков из мексиканского чемпионата, в частности, Чавеса...
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    R_a_i_n
    1736511138
    Ну как так-то? Импотенты уже раздухарились тут понимаешь ли...
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    ПалкоВводецъ007
    1736513667
    Он ещё не до конца прошёл халявный курс похудания! Нормально пристроился у мазутных. Поправляет своё здоровье, ещё и баблище сумасшедшее ему за это по карманам распихивают. Гыгыгы
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    subbotaspartak
    1736514011
    Заголовок для бездомных
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