«Спартак» не расторг контракт с Виллианом Жозе

«Спартак» пока не расторг соглашение с нападающим Виллианом Жозе. По данным Metaratings.ru, сейчас в клубе нет окончательной договоренности со стороной игрока по его будущему, но досрочное прекращение контракта – один из возможных вариантов. Сам форвард готов продолжить карьеру в Бразилии.
Ранее журналист Эмерсон Жуниор, сообщил, что Виллиан Жозе стал свободным агентом и подпишет контракт с бразильской «Баией».
- Летом 2024 года Виллиан Жозе перешeл из «Бетиса» в «Спартак» за 2 миллиона евро.
- В текущем сезоне 33-летний бразильский нападающий провeл 13 матчей за красно-белых и забил 1 мяч.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.
- Сообщалось, что он подпишет с «Баией» контркт на 3 года.