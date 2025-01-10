«Спартак» не расторг контракт с Виллианом Жозе

«Спартак» пока не расторг соглашение с нападающим Виллианом Жозе. По данным Metaratings.ru, сейчас в клубе нет окончательной договоренности со стороной игрока по его будущему, но досрочное прекращение контракта – один из возможных вариантов. Сам форвард готов продолжить карьеру в Бразилии.

Ранее журналист Эмерсон Жуниор, сообщил, что Виллиан Жозе стал свободным агентом и подпишет контракт с бразильской «Баией».