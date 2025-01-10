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    Ловчев назвал лучшего спортивного директора «Спартака»

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев высказался о назначении Фрэнсиса Кагигао новым спортивным директором красно-белых.

    «А я его не знаю. Что я могу его обсуждать! Я просто его не знаю. Если про разговоры, работал с Венгером и прочие-прочие дела. Я из того времени, когда не было спортивных директоров.

    Был один тренер, и не было тренеров по вратарям, по защитникам. А сейчас столько тренеров разных по разным отделам, а потом смотришь на них...

    А у нас был Бесков, Лобановский и Симонян, который были и по вратарям, и по защитникам, и по нападающим. И они смотрели и выбирали себе игроков, а самым лучшим спортивным директором был Николай Петрович Старостин.

    При этом спортдиректора еще меняются постоянно в «Спартаке»? Ну, я вообще не знаю, что там, меняются и руководители, что там говорить! Я десятилетия был в «Спартаке» в футбольном клубе, когда Николай Петрович Старостин возглавлял, и всe от него исходило, и блага, и всe прочее.

    Да, там менялись тренеры, и Симонян, и Гуляев, но эти люди все были спартаковские. Они знали, что такое «Спартак» и как «Спартак», а потом Романцев был. Там не просто так всe было. Там никакого Абаскаля не могло появиться, по большому счету. Сравните: Абаскаль или Бесков», – сказал Ловчев.

    • Кахигао более 20 лет работал в «Арсенале», который покинул в 2020 году. Затем стал техническим директором Федерации футбола Чили, а после возглавлял отдел международных отношений и скаутинга в «Галатасарае».
    • О назначении Кахигао было объявлено 3 января. «Спартак» был без спортивного директора с 10 ноября, когда было объявлено об увольнении Томаша Амарала.

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    Источник: «ВсеПроСпорт»

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    1736506675
    Дык,безработица и мода.Все хотят кушать.
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    ...уефан
    1736507779
    ...и намахнув стакан, смахнул слезу дрожащею рукою...
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    ScarlettOgusania
    1736510958
    забронзовел Серафимыч, годы берут своё, время безжалостно, футбол давно изменился, а он всё о Старостине вспоминает, который был начальником команды 30 лет назад...
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    subbotaspartak
    1736513822
    Узкая специализация...капитализация...
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    alefreddy
    1736516687
    раньше и агентов не было и бесплатно можно переманить игрока.Сейчас везде это бизнес пора Ловчеву это понять
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    Тинез Розоп
    1736523507
    Старая гвардия, что уж тут(. У них своя правда…
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