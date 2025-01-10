Ловчев назвал лучшего спортивного директора «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев высказался о назначении Фрэнсиса Кагигао новым спортивным директором красно-белых.

«А я его не знаю. Что я могу его обсуждать! Я просто его не знаю. Если про разговоры, работал с Венгером и прочие-прочие дела. Я из того времени, когда не было спортивных директоров.

Был один тренер, и не было тренеров по вратарям, по защитникам. А сейчас столько тренеров разных по разным отделам, а потом смотришь на них...

А у нас был Бесков, Лобановский и Симонян, который были и по вратарям, и по защитникам, и по нападающим. И они смотрели и выбирали себе игроков, а самым лучшим спортивным директором был Николай Петрович Старостин.

При этом спортдиректора еще меняются постоянно в «Спартаке»? Ну, я вообще не знаю, что там, меняются и руководители, что там говорить! Я десятилетия был в «Спартаке» в футбольном клубе, когда Николай Петрович Старостин возглавлял, и всe от него исходило, и блага, и всe прочее.

Да, там менялись тренеры, и Симонян, и Гуляев, но эти люди все были спартаковские. Они знали, что такое «Спартак» и как «Спартак», а потом Романцев был. Там не просто так всe было. Там никакого Абаскаля не могло появиться, по большому счету. Сравните: Абаскаль или Бесков», – сказал Ловчев.