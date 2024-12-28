Канчельскис – о Талалаеве: «Эта птица-говорун убила три команды»

Андрей Канчельскис раскритиковал главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

– У вас нет достижений на тренерском уровне. Почему это происходит?

– Я бы так не сказал. Вы хотите, чтобы команда за год… В «Торпедо-ЗИЛ» у нас была задача выйти в Первую лигу. Мы заняли второе место, лучший показатель среди команд всех зон. Я считаю, что это результат.

«Уфа» вышла в Первую лигу. Это не результат? Думаю, результат. Я там был 1,5 года. У нас было одинаковое количество очков с «Нефтехимиком», но по победам мы оказались вторыми.

У нас есть тренеры, которые убивают три команды и переходят в следующую. Как птица-говорун, рассказывает всем, как надо играть в футбол.

– Ты про Григоряна?

– Я про Талалаева. Три команды убил, из четвертой команды ушел, сейчас пошел «Балтику» убивать и зарезать.