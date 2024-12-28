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    • Канчельскис – о Талалаеве: «Эта птица-говорун убила три команды»

    Канчельскис – о Талалаеве: «Эта птица-говорун убила три команды»

    Андрей Канчельскис раскритиковал главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

    – У вас нет достижений на тренерском уровне. Почему это происходит?

    – Я бы так не сказал. Вы хотите, чтобы команда за год… В «Торпедо-ЗИЛ» у нас была задача выйти в Первую лигу. Мы заняли второе место, лучший показатель среди команд всех зон. Я считаю, что это результат.

    «Уфа» вышла в Первую лигу. Это не результат? Думаю, результат. Я там был 1,5 года. У нас было одинаковое количество очков с «Нефтехимиком», но по победам мы оказались вторыми.

    У нас есть тренеры, которые убивают три команды и переходят в следующую. Как птица-говорун, рассказывает всем, как надо играть в футбол.

    – Ты про Григоряна?

    – Я про Талалаева. Три команды убил, из четвертой команды ушел, сейчас пошел «Балтику» убивать и зарезать.

    • Талалаев возглавил «Балтику» в сентябре.
    • Под его руководством калининградская команда поднялась с 6-го на 1-е место в Первой лиге.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    28.12.2024 16:32
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    Комментарии (4)
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    1735393188
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    Интерес
    1735401715
    Видимо,он совершенно не знаком с текущим положение в "Лучшей лиге мира",в которой Талалай стартовал с "Балтикой" с шестого места,с 13 очками,а сейчас идёт на первом месте с 45 очками.Талалай мне не друг,но Канч показал себя простым злобным,завистливым пустобрёхом.Остальное про Талалаева узнаем потом,по итогам сезона.
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    kekcOff
    1735461579
    Талалаев себя показал, а Вы птица говорун..
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