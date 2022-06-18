«Был и остается быдлотой. По нему тюрьма плачет». Губерниев – о Широкове

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал отстранение Романа Широкова на полгода от футбольной деятельности.

«Роман Широков был и остается быдлотой… Тьфу.

Ребята, я правильно понимаю, что по Широкову тюрьма плачет? Он же преступник», – написал Губерниев в телеграме.