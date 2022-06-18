«Был и остается быдлотой. По нему тюрьма плачет». Губерниев – о Широкове

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал отстранение Романа Широкова на полгода от футбольной деятельности.
«Роман Широков был и остается быдлотой… Тьфу.
Ребята, я правильно понимаю, что по Широкову тюрьма плачет? Он же преступник», – написал Губерниев в телеграме.
- Широков оскорблял арбитров и оказывал на них физическое воздействие в матче Клубной лиги Первенства Москвы между «Строгино» и «Родиной» (2008 г.р.).
- В августе 2020 года Широков избил арбитра Никиту Данченкова во время любительского матча. Его приговорили к общественным работам длительностью 100 часов, а также оштрафовали на 100 тысяч рублей.
Источник: «РБ Спорт»