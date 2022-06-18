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  • «Был и остается быдлотой. По нему тюрьма плачет». Губерниев – о Широкове

«Был и остается быдлотой. По нему тюрьма плачет». Губерниев – о Широкове

18 июня 2022, 23:57
19

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал отстранение Романа Широкова на полгода от футбольной деятельности.

«Роман Широков был и остается быдлотой… Тьфу.

Ребята, я правильно понимаю, что по Широкову тюрьма плачет? Он же преступник», – написал Губерниев в телеграме.

  • Широков оскорблял арбитров и оказывал на них физическое воздействие в матче Клубной лиги Первенства Москвы между «Строгино» и «Родиной» (2008 г.р.).
  • В августе 2020 года Широков избил арбитра Никиту Данченкова во время любительского матча. Его приговорили к общественным работам длительностью 100 часов, а также оштрафовали на 100 тысяч рублей.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Широков Роман
Комментарии (19)
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portero
1655586196
Ты же жуналист типо, ну так пиши в прокуратуру требую ответа, почему не сидит широков....
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Snek
1655597818
Одно быдло поливает грязью другое быдло. Как я обожаю свою страну :)!
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Беспонтий
1655611745
оттянутый комментатор скрытая шестёрка блуждающий губер заворотный хряк локтём в лицо ударить уже удалённого с поля такого же упырину это конечно подвиг
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ААМ
1655613488
НЕ люблю Губерниева, но в данном случае он прав.
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paracetamol
1655619926
А ты, быдлота, деньги в детдом перечисли, что у тебя Малофеев отсудил за оскорбление публичное?
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Снег
1655622733
Бомбардир - совсем охренели? Есть такой вид спорта - академическая ******, а вы запикиваете. Лучше бы хохлов-редакторов турнули из своей студии, чтобы хохляцкими оборотами на сайте не воняло!
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daunis
1655623757
Имела жаба гадюку...
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САДЫЧОК
1655628356
2 таракана !
Ответить
Князев
1655630317
Какой поганый двор тебя воспитывал?
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Vitaga
1655634077
про широкова согласен. только сам губерниев трусливый интеллигент. крендель образованный но ублюдочного типа зазвездившийся к тому же
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