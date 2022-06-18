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«Был и остается быдлотой. По нему тюрьма плачет». Губерниев – о Широкове

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал отстранение Романа Широкова на полгода от футбольной деятельности.

«Роман Широков был и остается быдлотой… Тьфу.

Ребята, я правильно понимаю, что по Широкову тюрьма плачет? Он же преступник», – написал Губерниев в телеграме.

  • Широков оскорблял арбитров и оказывал на них физическое воздействие в матче Клубной лиги Первенства Москвы между «Строгино» и «Родиной» (2008 г.р.).
  • В августе 2020 года Широков избил арбитра Никиту Данченкова во время любительского матча. Его приговорили к общественным работам длительностью 100 часов, а также оштрафовали на 100 тысяч рублей.

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Источник: «РБ Спорт»

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18.06.2022 23:57
Комментарии5
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    Рейтинг: +311

    Stavr007 2 часа назад

    видимо кое кто забыл например о "говне в воротах"

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    Рейтинг: +737

    fakeid 2 часа назад

    губерниевское рыло точно одно из худшего, что случилось в нашем футболе. чтоб тебе биатлонисты лыжу в ж0пу засунули и провернули. интересно, какой гниде пришла в голову мысль, что эту мразоту нужно раскручивать, поэтому направили его в более популярный вид спорта (в котором он ничего не понимает) говорить ртом.

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    Рейтинг: -18

    ALEX20013 > fakeid 1 час назад

    зенит это быдло

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    Рейтинг: +737

    fakeid > ALEX20013 48 минут назад

    быдлы те, кто тебя зачали. и один из них, похоже, губерниев.

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    Рейтинг: +65608

    portero 2 часа назад

    Ты же жуналист типо, ну так пиши в прокуратуру требую ответа, почему не сидит широков....

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