Главный скаут «Аугсбурга»: «Никогда в жизни не рассматривали Рассказова»

Главный скаут «Аугсбурга» Тимон Паулс категорически опроверг интерес клуба к защитнику «Спартака» Николаю Рассказову.
«Мы никогда в жизни не рассматривали приобретение Рассказова в «Аугсбург», это совершенная ложь», – сказал Паулс.
В январе 2020 года агент россиянина Валериюс Мижигурскис подтверждал контакты с немецким клубом.
- В прошедшем сезоне Рассказов сделал 1 ассист в 25 матчах.
- Его контракт со «Спартаком» действует до 2023 года.
- Рыночная стоимость игрока – 900 тысяч евро.
Источник: «Чемпионат»