Главный скаут «Аугсбурга»: «Никогда в жизни не рассматривали Рассказова»

Главный скаут «Аугсбурга» Тимон Паулс категорически опроверг интерес клуба к защитнику «Спартака» Николаю Рассказову.

«Мы никогда в жизни не рассматривали приобретение Рассказова в «Аугсбург», это совершенная ложь», – сказал Паулс.

В январе 2020 года агент россиянина Валериюс Мижигурскис подтверждал контакты с немецким клубом.