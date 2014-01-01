Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
2 Тест: угадай футболиста по прическе
Тест: угадай футболиста по прическе
3 Тест: угадай футболиста по ногам
Тест: угадай футболиста по ногам

Главный скаут «Аугсбурга»: «Никогда в жизни не рассматривали Рассказова»

Главный скаут «Аугсбурга» Тимон Паулс категорически опроверг интерес клуба к защитнику «Спартака» Николаю Рассказову.

«Мы никогда в жизни не рассматривали приобретение Рассказова в «Аугсбург», это совершенная ложь», – сказал Паулс.

В январе 2020 года агент россиянина Валериюс Мижигурскис подтверждал контакты с немецким клубом.

  • В прошедшем сезоне Рассказов сделал 1 ассист в 25 матчах.
  • Его контракт со «Спартаком» действует до 2023 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 900 тысяч евро.

Новости по теме
Агент Рассказова: «Ловчев ищет любой повод полить грязью, хотя с ним «Спартак» вылетел в первую союзную лигу» 16
Ловчев: «Спартак» не будет чемпионом с такими игроками, как Маслов и Рассказов» 6
Ловчев – о Рассказове: «Такие футболисты не должны играть в «Спартаке». Это элитный клуб» 8
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 14:36
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11