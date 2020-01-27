Агент Рассказова подтвердил интерес «Аугсбурга» к игроку

Валериюс Мижигурскис, агент защитника «Спартака» Николая Рассказова, заявил, что «Аугсбург» действительно интересуется его клиентом.

«В декабре мне позвонили из немецкого клуба и сказали, что рассматривают Николая в качестве потенциального новичка команды. Ответил, что Коля находится на контракте в «Спартаке», и мне неэтично обсуждать с ними какие-то детали. Сказал, чтобы они обращались к руководству красно-белых. Звонили ли они в московский клуб? Были ли какие-то переговоры? Не знаю», – сказал агент.