Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Агент Рассказова подтвердил интерес «Аугсбурга» к игроку

27 января 2020, 23:49
4

Валериюс Мижигурскис, агент защитника «Спартака» Николая Рассказова, заявил, что «Аугсбург» действительно интересуется его клиентом.

«В декабре мне позвонили из немецкого клуба и сказали, что рассматривают Николая в качестве потенциального новичка команды. Ответил, что Коля находится на контракте в «Спартаке», и мне неэтично обсуждать с ними какие-то детали. Сказал, чтобы они обращались к руководству красно-белых. Звонили ли они в московский клуб? Были ли какие-то переговоры? Не знаю», – сказал агент.

  • Рассказов – воспитанник «Спартака».
  • В текущем сезоне игрок провел 13 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.
  • Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Аугсбург Рассказов Николай
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
RotBerg
1580182224
Аугсбург, шесть очков от зоны вылета) Может быть и правдой) Коля поможет побыстрее вылететь, ещё бы Кутепова взяли что бы наверняка)))
Ответить
oyabun
1580199526
Обычный прием агентов футболистов - сделать вброс об интересе кого то там, что очень трудно проверить и поднять насколько возможно, тем самым, значимость игрока.
Ответить
NEONFOL
1580201515
цену набивает
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+