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    Агент Рассказова подтвердил интерес «Аугсбурга» к игроку

    Валериюс Мижигурскис, агент защитника «Спартака» Николая Рассказова, заявил, что «Аугсбург» действительно интересуется его клиентом.

    «В декабре мне позвонили из немецкого клуба и сказали, что рассматривают Николая в качестве потенциального новичка команды. Ответил, что Коля находится на контракте в «Спартаке», и мне неэтично обсуждать с ними какие-то детали. Сказал, чтобы они обращались к руководству красно-белых. Звонили ли они в московский клуб? Были ли какие-то переговоры? Не знаю», – сказал агент.

    • Рассказов – воспитанник «Спартака».
    • В текущем сезоне игрок провел 13 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.
    • Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

    Источник: «Матч ТВ»

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    27.01.2020 23:49
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