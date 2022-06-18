«Сейчас никто не может вести дела с российскими клубами». Директор «Фейеноорда» – о будущем Тиля

Технический директор «Фейеноорда» Франк Арнесен не знает, удастся ли сохранить в составе полузащитника Гуса Тиля.
- Голландский клуб арендовал игрока у «Спартака» в июне 2021 года.
- Хавбек провел 49 матчей, забил 21 гол и сделал 5 ассистов.
- Контракт Тиля с московским клубом действует до лета 2024-го.
«До конца месяца ФИФА примет решение по футболистам, принадлежащим клубам РПЛ.
Сейчас никто не может вести дела с этими клубами, потому что ни получить, ни перевести им деньги нельзя.
Я не рассчитываю, что игрокам разрешат уйти бесплатно, но могут быть другие варианты», – сказал Арнесен.
Источник: Voetbal Primeur