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«Сейчас никто не может вести дела с российскими клубами». Директор «Фейеноорда» – о будущем Тиля

Технический директор «Фейеноорда» Франк Арнесен не знает, удастся ли сохранить в составе полузащитника Гуса Тиля.

  • Голландский клуб арендовал игрока у «Спартака» в июне 2021 года.
  • Хавбек провел 49 матчей, забил 21 гол и сделал 5 ассистов.
  • Контракт Тиля с московским клубом действует до лета 2024-го.

«До конца месяца ФИФА примет решение по футболистам, принадлежащим клубам РПЛ.

Сейчас никто не может вести дела с этими клубами, потому что ни получить, ни перевести им деньги нельзя.

Я не рассчитываю, что игрокам разрешат уйти бесплатно, но могут быть другие варианты», – сказал Арнесен.

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Источник: Voetbal Primeur

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