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«Попытайся в другой раз». Родриго вспомнил, что Модрич сказал Салаху после финала ЛЧ

Нападающий «Реала» Родриго вспомнил слова одноклубника Луки Модрича в адрес форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха после финала ЛЧ.

Перед матчем египтянин неоднократно заявлял о желании отомстить «Реалу» за поражение в финале Лиги чемпионов в 2018 году.

«Когда матч закончился, игроки «Реала» побежали радоваться. Игроки «Ливерпуля» проходили мимо. Среди них шел расстроенный Салах с опущенной головой. Модрич посмотрел на него и сказал: «Спасибо, Салах, попытайся в другой раз». Я засмеялся», – сказал Родриго.

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Источник: ESPN

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