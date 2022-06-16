Хачатурянц высказался об увеличении зарплаты судей РПЛ

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал информацию о том, что арбитры РПЛ будут зарабатывать в два раза больше со следующего сезона.

Увеличение зарплат судей планируется за счет повышения отчислений от команд РПЛ.

Зарплата главного арбитра вырастет в среднем со 100 до 188 тысяч рублей за матч.

Лучшие арбитры будут получать от 6 до 8 миллионов рублей в год

«Почему было принято решение поднять заработную плату судьям со следующего сезона? Решение обсуждается», — сказал Хачатурянц.