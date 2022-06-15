«Я никуда не ухожу!» Генич остается на «Матч ТВ», но не будет давать комментарии сайту

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич заявил, что продолжит комментировать матчи на телеканале.
«Что за суета?! Я никуда не ухожу! И уходить не собираюсь. Просто решил не давать комментарии сайту из-за легкого недопонимания.
Спокойствие, только спокойствие», – написал Генич в телеграме.
- За последний год с «Матч ТВ» ушли Нобель Арустамян, Денис Казанский, Александр Шмурнов, Сергей Кривохарченко и Михаил Моссаковский.
- В марте Василий Уткин сообщал, что «Матч ТВ» планируют покинуть еще три комментатора.
- Весной у Генича произошел конфликт с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.
Источник: телеграм-канал Константина Генича