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«Я никуда не ухожу!» Генич остается на «Матч ТВ», но не будет давать комментарии сайту

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич заявил, что продолжит комментировать матчи на телеканале.

«Что за суета?! Я никуда не ухожу! И уходить не собираюсь. Просто решил не давать комментарии сайту из-за легкого недопонимания.

Спокойствие, только спокойствие», – написал Генич в телеграме.

  • За последний год с «Матч ТВ» ушли Нобель Арустамян, Денис Казанский, Александр Шмурнов, Сергей Кривохарченко и Михаил Моссаковский.
  • В марте Василий Уткин сообщал, что «Матч ТВ» планируют покинуть еще три комментатора.
  • Весной у Генича произошел конфликт с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

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Источник: телеграм-канал Константина Генича

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Комментарии4
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    Рейтинг: +1261

    moskowcity-petrv 23 минуты назад

    всем похер уйдёшь ты куда-то или придёшь

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +126

    Atyrau85 30 минут назад

    Детский сад

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +3454

    Иван Петров 1986 2 часа назад

    Да лучше бы ты ушел - спокойнее бы было и воздух почище бы был.

    2
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    Рейтинг: +1133

    Дубина 2 часа назад

    Бомж тв не отпускает?
    Не че денег дадут будет лизать бледно голубым))))

    1
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