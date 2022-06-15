«Я никуда не ухожу!» Генич остается на «Матч ТВ», но не будет давать комментарии сайту

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич заявил, что продолжит комментировать матчи на телеканале.

«Что за суета?! Я никуда не ухожу! И уходить не собираюсь. Просто решил не давать комментарии сайту из-за легкого недопонимания.

Спокойствие, только спокойствие», – написал Генич в телеграме.