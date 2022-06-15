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  • «Я никуда не ухожу!» Генич остается на «Матч ТВ», но не будет давать комментарии сайту

«Я никуда не ухожу!» Генич остается на «Матч ТВ», но не будет давать комментарии сайту

15 июня 2022, 16:02
3

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич заявил, что продолжит комментировать матчи на телеканале.

«Что за суета?! Я никуда не ухожу! И уходить не собираюсь. Просто решил не давать комментарии сайту из-за легкого недопонимания.

Спокойствие, только спокойствие», – написал Генич в телеграме.

  • За последний год с «Матч ТВ» ушли Нобель Арустамян, Денис Казанский, Александр Шмурнов, Сергей Кривохарченко и Михаил Моссаковский.
  • В марте Василий Уткин сообщал, что «Матч ТВ» планируют покинуть еще три комментатора.
  • Весной у Генича произошел конфликт с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

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Источник: телеграм-канал Константина Генича
Россия. Премьер-лига Генич Константин
Комментарии (3)
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Иван Петров 1986
1655298744
Да лучше бы ты ушел - спокойнее бы было и воздух почище бы был.
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Atyrau85
1655304626
Детский сад
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moskowcity-petrv
1655305094
всем похер уйдёшь ты куда-то или придёшь
Ответить
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