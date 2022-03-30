«Матч ТВ» планируют покинуть еще три комментатора (Василий Уткин)

Василий Уткин сообщил, что с «Матч ТВ» уйдут еще три комментатора. Ранее телеканал покинули Сергей Кривохарченко и Александр Шмурнов.

«29 марта 2022 года генеральный продюсер «Матча» Александр Тащин, жизнерадостно улыбаясь, сообщает, что на канале как раз скопилась критическая масса молодых талантов, готовых обрушиться на большие матчи буквально стремительным домкратом. Время пришло!

Еще три комментатора по разным причинам планируют покинуть канал в обозримом будущем.

Абсолютно все, покинувшие «Матч» и пребывающие в добром здравии, востребованы в профессии и сопутствующих ей трудах», – написал Уткин.

Сколько комментаторов ушло с «Матч ТВ»: от Уткина до Кривохарченко