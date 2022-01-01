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«Матч ТВ» планируют покинуть еще три комментатора (Василий Уткин)

Василий Уткин сообщил, что с «Матч ТВ» уйдут еще три комментатора. Ранее телеканал покинули Сергей Кривохарченко и Александр Шмурнов.

«29 марта 2022 года генеральный продюсер «Матча» Александр Тащин, жизнерадостно улыбаясь, сообщает, что на канале как раз скопилась критическая масса молодых талантов, готовых обрушиться на большие матчи буквально стремительным домкратом. Время пришло!

Еще три комментатора по разным причинам планируют покинуть канал в обозримом будущем.

Абсолютно все, покинувшие «Матч» и пребывающие в добром здравии, востребованы в профессии и сопутствующих ей трудах», – написал Уткин.

Сколько комментаторов ушло с «Матч ТВ»: от Уткина до Кривохарченко

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Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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Сегодня, 11:28
Комментарии6
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    Рейтинг: +13512

    Skull_Boy 1 час назад

    Все адекваты ушли и остался один убогий Неценко, которого слушать блевать тянет и всегда говорил, что канал сдохнет и будет транслировать нереальнейшую ху_йню

    1
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    Рейтинг: +16375

    Garrincha58 > Skull_Boy 21 минуту назад

    ещё там наверное Генич останется тоже не могу без мата его слушать

    0
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    Рейтинг: +2714

    СуперПАВ9 > Garrincha58 6 минут назад

    А я не могу без мата читать твои коментарии

    0
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    Рейтинг: +14982

    Cleaner 1 час назад

    Вообще до фонаря. Одни ушли, другие пришли. Рабочие моменты телеканала. Вася все никак не успокоится, что его с хлебного места выгнали...(

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +286

    Сделаны из Дерева 2 часа назад

    газсрем тв всех выгоняет им не нужных.

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    Рейтинг: +888

    Soccerdealer63 > Сделаны из Дерева 2 часа назад

    ... и с ними несогласных...+

    2
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