Сколько комментаторов ушло с «Матч ТВ»: от Уткина до Кривохарченко

Внушительный список.

Важная новость, связанная с каналом «Матч ТВ» – 18 марта оттуда ушел комментатор Сергей Кривохарченко. Причины ухода Кривохарченко никто не называет, но, по информации журналиста Павла Городницкого, он покинул канал из-за определенной усталости, вызванной работой.

Кривохарченко стал одним из многих комментаторов, которые покинули «Матч ТВ».

Кто ушел с канала нормально?

Таких много:

• Владимир Стогниенко (апрель-2016). Сам Стогниенко отказался рассказывать причины ухода, но позже подчеркивал: все было мирно. Вот такой инсайд давал Василий Уткин: «Почему, например, никто не задается вопросом о комментаторах Евро на ВГТРК, где покажут половину матчей? Ведь там просто некому комментировать. Физически. И самое интересное, хотя вам никто не скажет этого официально, а я знаю из первых рук: «Матч ТВ» запретил сотрудничать с ВГТРК Владимиру Стогниенко. Хотя предварительная договоренность у него была. Теперь же ходит убитый».

Сейчас Стогниенко работает главным среди комментаторов на «Окко» и комментирует турниры на «России 1».

• Мария Командная (июнь-2017). Решилась на полноценный уход после отказа канала в разрешении поработать ей на FOX Sports. В итоге Командная отработала с англоязычным каналом российский Кубок конфедераций и ЧМ-2018, проведя в том числе и его жеребьевку.

Она говорила, что когда поступило предложение от Fox, а Тина Канделаки сделала перед ней выбор, то тогда уже решилась на уход. Сейчас она – главред сайта https://behipo.com.

• Павел Занозин (декабрь-2017). Тихо перешел на Первый канал.

• Роман Гутцайт (июнь-2019). Тоже тихий трансфер – но уже на «Окко». Гутцайт потом сам говорил, что ни на кого не обижен.

• Филипп Кудрявцев (июнь-2019). Еще один комментатор, перешедший на «Окко».

• Михаил Моссаковский (июль-2021). Работает в «медиа и пиар-департаменте, идеологической составляющей, продвижением клубного телевидения» кипрского клуба «Пафос». Об уходе с «Матча» говорил:

«Я почувствовал, что в каких-то моментах уже уткнулся в стену. Понятно, что развитие все равно было, но оно было не таким бурным, каким могло бы быть, если бы я не поменял сферу».

• Денис Казанский (сентябрь-2021). Сейчас работает на Первом канале. Вот его комментарий об уходе:

«Я принял нелегкое решение покинуть «Матч ТВ». Шесть лет на канале и пятнадцать в холдинге – большая и важная часть моей жизни, позволившая получить неоценимый опыт. Я хочу сказать огромное спасибо каналу за то, что помог мне стать тем, кто я есть сейчас, реализовать многие мечты и идеи, получать удовольствие от каждого дня».

Кто ушел с «Матч ТВ» с конфликтом?

• Василий Уткин (февраль-2016). Все из-за конфликта с Тиной Канделаки, который продолжается в медиа до сих пор. Сейчас Уткин развивает свой ютуб-канал.

• Алексей Андронов (февраль-2016). Ушел по политическим причинам – канал отстранил его.

• Кирилл Дементьев (февраль-2016). Ушел после отстранения, об этом говорил так: «Могу подтвердить, что отстранен от работы решением генерального директора. Никаких подробностей не знаю – мне сообщили только о самом факте. Никто из руководства со мной не связывался, и, похоже, не собирается». Сейчас Дементьев возглавляет русскоязычную команду комментаторов на «Сетанте».

• Геннадий Орлов (декабрь-2019). Отстранили после критики Тины Канделаки. Формально никто не объявлял об уходе Орлова – это именно отстранение. Сам он рассказывал: «Я спросил самого главного руководителя «Матч ТВ»: «А почему вы меня отстранили?» Слышу в ответ: «У нас сейчас другая тенденция, поймите правильно...» Ну я и понял. Что меня просто не хотят.

Но я вам скажу самое смешное! Я не могу сегодня вот эти репортажи... У меня другая школа! Ребята-то хорошие. Казанский вырос, Костя Генич, Нагучев, Журавель. Они готовы хорошо. Но у них другая система – не хотят уловить суть игры. Расплескивают знания – а знаний у них все-таки много! – но хорошо ли это для болельщиков?».

• Нобель Арустамян (август-2021). Конфликт с Тиной Канделаки после программы с Павлом Мамаевым. О ней мы писали здесь:

«Алана говорит дочке: «Не забывай, что твой папа мразь». Что было в интервью Мамаева «Матч ТВ», из-за которого ушел Нобель – мы посмотрели его за вас

Потом его критиковала Канделаки: «Для меня является странной и неприемлемой ситуация, когда журналист, работающий на канале, первым берет интервью у тренера национальной сборной именно для своего личного ютуб-канала. На вопрос, почему это интервью не сделано для работодателя, Нобель ответил, что хочет развивать свой собственный бренд».

Кто еще ушел:

Владислав Батурин (январь-2016). Выведен за штат.

Александр Елагин (январь-2016). Выведен за штат.

Александр Кузмак (август-2016). Несогласие с политикой канала.

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