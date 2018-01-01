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«Динамо» возглавит Йоканович, потому что Бувач настаивал на иностранном тренере. Он не желал влияния агентов тренеров-россиян

Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач хотел назначить новым главным тренером клуба только иностранца.

Ранее стало известно, что столичный клуб возглавит Славиша Йоканович.

«По моим данным, Желько Бувач настаивал на иностранце, а руководители клуба его поддержали. Все-таки за многими нашими тренерами стоят агентские группы — спортивный директор «Динамо» предпочитает, чтобы этот фактор никак не влиял.

Это, впрочем, не означает, что россиянин при Буваче в «Динамо» исключен. Просто пазл должен сойтись, чего в этот раз не произошло», – сообщил журналист «СЭ» Константин Алексеев.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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