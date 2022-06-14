Экс-тренер «Красавы» Рыжиков вошел в штаб Талалаева в «Ахмате»

Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков вошел в тренерский штаб «Ахмата», сообщает «Бизнес Online».

41-летний экс-тренер «Красавы» будет помощником Андрея Талалаева. В грозненском клубе есть ещe один тренер вратарей, Рамзан Цуцулаев, об уходе которого не сообщалось.