Экс-тренер «Красавы» Рыжиков вошел в штаб Талалаева в «Ахмате»

Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков вошел в тренерский штаб «Ахмата», сообщает «Бизнес Online».
41-летний экс-тренер «Красавы» будет помощником Андрея Талалаева. В грозненском клубе есть ещe один тренер вратарей, Рамзан Цуцулаев, об уходе которого не сообщалось.
- В 2021 году Рыжиков возглавлял «Красаву» – команду блогера Евгения Савина.
- Он проработал 2 месяца, после чего был уволен за нарушение режима.
- Рыжиков наиболее известен по выступлениям за «Рубин», «Крылья Советов» и «Тамбов».
Источник: «Бизнес Online»