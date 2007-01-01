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«Я пришел мальчиком, а ухожу мужчиной». Марсело попрощался с «Реалом»

Защитник Марсело выступил с эмоциональной речью на пресс-конференции, посвященной уходу из «Реала».

«Когда я сказал, что будущее «Реала» в безопасности, я имел в виду, что у клуба очень большие перспективы. Я говорю в том числе о своем сыне, который находится в академии. Я пришел, будучи мальчиком, и я ухожу, будучи мужчиной», – сказал Марсело.

  • Марсело был в клубе с 2007 года. Его контракт истек.
  • 34-летний игрок забил 38 голов и сделал 103 ассиста в 545 матчах.
  • У него есть предложения из разных стран.

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Источник: AS

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