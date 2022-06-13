«Я пришел мальчиком, а ухожу мужчиной». Марсело попрощался с «Реалом»

Защитник Марсело выступил с эмоциональной речью на пресс-конференции, посвященной уходу из «Реала».

«Когда я сказал, что будущее «Реала» в безопасности, я имел в виду, что у клуба очень большие перспективы. Я говорю в том числе о своем сыне, который находится в академии. Я пришел, будучи мальчиком, и я ухожу, будучи мужчиной», – сказал Марсело.