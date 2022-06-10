34-летний Марсело получил предложения из Катара, ОАЭ и Турции (Marca)

Ну а почему нет ? Пиар -компания , думаю , неплохо оплачивается.
Представители бывшего защитника «Реала» Марсело ищут для него новую команду.
34-летнему футболисту уже поступили предложения из Катара, ОАЭ и Турции.
Приоритет бразильца – турецкий чемпионат, который позволит ему еще поиграть в еврокубках.
При этом семья игрока не хочет уезжать из Мадрида, где им очень нравится жить.
- Марсело выступал за «Реал» с января 2007 года.
- Он забил 38 голов и сделал 103 ассиста в 545 матчах.
- Рыночная стоимость фулбека – 3 миллиона евро.