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34-летний Марсело получил предложения из Катара, ОАЭ и Турции (Marca)

Представители бывшего защитника «Реала» Марсело ищут для него новую команду.

34-летнему футболисту уже поступили предложения из Катара, ОАЭ и Турции.

Приоритет бразильца – турецкий чемпионат, который позволит ему еще поиграть в еврокубках.

При этом семья игрока не хочет уезжать из Мадрида, где им очень нравится жить.

  • Марсело выступал за «Реал» с января 2007 года.
  • Он забил 38 голов и сделал 103 ассиста в 545 матчах.
  • Рыночная стоимость фулбека – 3 миллиона евро.

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Источник: Marca

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Комментарии1
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    Рейтинг: +10484

    Алексей З 1 час назад

    Ну а почему нет ? Пиар -компания , думаю , неплохо оплачивается.

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