34-летний Марсело получил предложения из Катара, ОАЭ и Турции (Marca)

Представители бывшего защитника «Реала» Марсело ищут для него новую команду.

34-летнему футболисту уже поступили предложения из Катара, ОАЭ и Турции.

Приоритет бразильца – турецкий чемпионат, который позволит ему еще поиграть в еврокубках.

При этом семья игрока не хочет уезжать из Мадрида, где им очень нравится жить.