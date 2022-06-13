«Вообще никаких разговоров нет». Отец Черышева – о будущем Дениса

Дмитрий Черышев, отец бывшего полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, опроверг слухи о переговорах своего сына с российскими клубами.

«У футболиста закончился контракт с агентом Хинесом Карвахалем уже давным-давно. Откуда он знает, с кем и о чeм кто разговаривает.

Я что, названиваю ему, разговариваю с ним. Не могу постоянно комментировать слухи. Так нельзя по слухам всe время жить.

Сейчас вообще никаких разговоров нет о Денисе. Понятно, что всем интересно его будущее. Нам тоже интересно.

Хочется, чтобы где-то что-то определeнное было, какие-то переговоры. Тогда уже будем что-то говорить. А сейчас тема закрыта», – сказал Черышев-старший.