«Вообще никаких разговоров нет». Отец Черышева – о будущем Дениса

Дмитрий Черышев, отец бывшего полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, опроверг слухи о переговорах своего сына с российскими клубами.
«У футболиста закончился контракт с агентом Хинесом Карвахалем уже давным-давно. Откуда он знает, с кем и о чeм кто разговаривает.
Я что, названиваю ему, разговариваю с ним. Не могу постоянно комментировать слухи. Так нельзя по слухам всe время жить.
Сейчас вообще никаких разговоров нет о Денисе. Понятно, что всем интересно его будущее. Нам тоже интересно.
Хочется, чтобы где-то что-то определeнное было, какие-то переговоры. Тогда уже будем что-то говорить. А сейчас тема закрыта», – сказал Черышев-старший.
- В прошедшем сезоне россиянин забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 20 матчах за «Валенсию».
- Его контракт с клубом истечет 30 июня.
Источник: «Чемпионат»