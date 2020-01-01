Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
3 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?

«Вообще никаких разговоров нет». Отец Черышева – о будущем Дениса

Дмитрий Черышев, отец бывшего полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, опроверг слухи о переговорах своего сына с российскими клубами.

«У футболиста закончился контракт с агентом Хинесом Карвахалем уже давным-давно. Откуда он знает, с кем и о чeм кто разговаривает.

Я что, названиваю ему, разговариваю с ним. Не могу постоянно комментировать слухи. Так нельзя по слухам всe время жить.

Сейчас вообще никаких разговоров нет о Денисе. Понятно, что всем интересно его будущее. Нам тоже интересно.

Хочется, чтобы где-то что-то определeнное было, какие-то переговоры. Тогда уже будем что-то говорить. А сейчас тема закрыта», – сказал Черышев-старший.

  • В прошедшем сезоне россиянин забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 20 матчах за «Валенсию».
  • Его контракт с клубом истечет 30 июня.

Новости по теме
Отец Черышева ответил, возможно ли возвращение Дениса в «Валенсию» при Гаттузо
Рианчо: «Черышев – топ-игрок. Он подойдет любой европейской команде» 3
Отец Черышева – о будущем Дениса: «Сейчас все находится в секретном варианте» 6
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 13:29
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +4712

    neim 54 минуты назад

    Ну раз вообще ни каких разговоров нет, то по всей видимости и будущего тоже нет (((.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11