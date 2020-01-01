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«Уголовник и дальше будет играть за «Спартак». Здесь его не посадят». Губерниев – о Промесе

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о приговоре по делу Квинси Промеса, которого обвиняли в нападении с ножом на двоюродного брата.

  • Суд обязал Промеса выплатить денежную компенсацию брату.
  • Промес нанес ножевые ранения двоюродному брату на частной вечеринке в 2020 году, когда выступал за «Аякс».
  • Сообщалось, что Квинси грозит до четырех лет тюрьмы.

«Промес скрывается от европейского правосудия в России. Поэтому он интенсивно уговаривал легионеров остаться, так как если они уедут, у них будут новые контракты, а он уедет в тюрьму.

Поэтому дальше уголовник Промес будет играть за московский «Спартак». Всех поздравляю с этим. Он играет в «Спартаке» не потому, что он любит «Спартак» и Россию, а потому что здесь его не посадят в тюрьму за преступление, которое он совершил в Европе. Давайте будем честными», – сказал Губерниев.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 22:55
Комментарии1
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    Рейтинг: +3242

    lordmrv 10 минут назад

    Ох и гнида этот Губерниев.

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