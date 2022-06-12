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  • «Уголовник и дальше будет играть за «Спартак». Здесь его не посадят». Губерниев – о Промесе

«Уголовник и дальше будет играть за «Спартак». Здесь его не посадят». Губерниев – о Промесе

12 июня 2022, 22:55
18

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о приговоре по делу Квинси Промеса, которого обвиняли в нападении с ножом на двоюродного брата.

  • Суд обязал Промеса выплатить денежную компенсацию брату.
  • Промес нанес ножевые ранения двоюродному брату на частной вечеринке в 2020 году, когда выступал за «Аякс».
  • Сообщалось, что Квинси грозит до четырех лет тюрьмы.

«Промес скрывается от европейского правосудия в России. Поэтому он интенсивно уговаривал легионеров остаться, так как если они уедут, у них будут новые контракты, а он уедет в тюрьму.

Поэтому дальше уголовник Промес будет играть за московский «Спартак». Всех поздравляю с этим. Он играет в «Спартаке» не потому, что он любит «Спартак» и Россию, а потому что здесь его не посадят в тюрьму за преступление, которое он совершил в Европе. Давайте будем честными», – сказал Губерниев.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (18)
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lordmrv
1655064394
Ох и гнида этот Губерниев.
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JTherry
1655065605
у срач-тв самое мерзкое днище - губер, как только надо брякнуть в эфире какую-нибудь гадость, то это непременно сделает Димон Г...
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Semargl18
1655067479
Товарищ Г.. а не заткнули бы вы ротик свой биатлоном вы в футболе как Бузова в песнях... Рот открываете а в ноты никак.. Быдло
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BRO_football
1655067686
Хоть Промес и напал на человека с ножом и даже нанёс 2 ранения, но за это получил только штраф. Весьма мягкий приговор от суда Нидерландов. В России за подобное сажают. О какой уголовке говорит Губерниев, непонятно.
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"supermax"
1655067992
Никакой уголовки не последовало... Губер такой Губер... Может придётся извиняться за оскорбления
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Томик
1655070425
Ну тут уже гребец переборщил. Это он себе на статью наговорил.
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Fusballer
1655072105
Губерниев - та ещё мразь, по сравнению с которой Дзюба - ангел!
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rash1959
1655097751
Кажется уже пора юристам Спартака подключаться и осадить эту бешеную газовую собаку.
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zigbert
1655100171
Ничего удивительного. Такое может сказать только человек, который испытывает бессильную злобу на Спартак.
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Oldtrafford83
1655101055
Какой же губер убыток, впрочем как и вся шайка этого недоканала!!!
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