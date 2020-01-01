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Суд Нидерландов вынес приговор Промесу. Квинси напал с ножом на своего брата

Нападающему «Спартака» Квинси Промесу вынесли приговор по делу о нападении с ножом на своего двоюродного брата.

Гражданский суд Нидерландов обязал футболиста выплатить денежную компенсацию брату. Ее сумма будет определена позже.

Адвокат Промеса подал апелляцию на решение суда.

  • Промес нанес ножевые ранения двоюродному брату на частной вечеринке в 2020 году, когда выступал за «Аякс».
  • Сообщалось, что Квинси грозит до четырех лет тюрьмы.

«Брату повезло, что я больше не ношу оружие. Он был бы еще уродливее». Промес – семье после нападения на брата с ножом

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Источник: Het Parool

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Комментарии5
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    Рейтинг: +15893

    Cleaner 16 минут назад

    Промес: - А кое что за пазухой мы держим
    К нам не подходи,
    К нам не подходи,
    К нам не подходи,
    А то зарежем

    0
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    Рейтинг: +1216

    Узб@гоеный 1 час назад

    Теперь сбежит от хряков. Теперь может не скрываться от правосудия в тарасовке. Гыгыгы

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    Рейтинг: +120

    Atyrau85 1 час назад

    Отделался штрафом) Как бы Квинси после этого не уехал от нас)

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    Рейтинг: +16031

    житель СПб 1 час назад

    Я так понял, что обошлось без уголовной ответственности, а только гражданская. Ну и хорошо. Семейные разборки - всякое бывает. Пусть играет!

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    Рейтинг: +3761

    ААМ 1 час назад

    Такие игроки нужны СПАМу

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