Суд Нидерландов вынес приговор Промесу. Квинси напал с ножом на своего брата

Нападающему «Спартака» Квинси Промесу вынесли приговор по делу о нападении с ножом на своего двоюродного брата.
Гражданский суд Нидерландов обязал футболиста выплатить денежную компенсацию брату. Ее сумма будет определена позже.
Адвокат Промеса подал апелляцию на решение суда.
- Промес нанес ножевые ранения двоюродному брату на частной вечеринке в 2020 году, когда выступал за «Аякс».
- Сообщалось, что Квинси грозит до четырех лет тюрьмы.
«Брату повезло, что я больше не ношу оружие. Он был бы еще уродливее». Промес – семье после нападения на брата с ножом
Источник: Het Parool