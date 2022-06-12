Суд Нидерландов вынес приговор Промесу. Квинси напал с ножом на своего брата

Нападающему «Спартака» Квинси Промесу вынесли приговор по делу о нападении с ножом на своего двоюродного брата.

Гражданский суд Нидерландов обязал футболиста выплатить денежную компенсацию брату. Ее сумма будет определена позже.

Адвокат Промеса подал апелляцию на решение суда.

Промес нанес ножевые ранения двоюродному брату на частной вечеринке в 2020 году, когда выступал за «Аякс».

Сообщалось, что Квинси грозит до четырех лет тюрьмы.

«Брату повезло, что я больше не ношу оружие. Он был бы еще уродливее». Промес – семье после нападения на брата с ножом