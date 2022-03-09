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  • «Брату повезло, что я больше не ношу оружие. Он был бы еще уродливее». Промес – семье после нападения на брата с ножом

«Брату повезло, что я больше не ношу оружие. Он был бы еще уродливее». Промес – семье после нападения на брата с ножом

9 марта 2022, 01:44
26

Появились расшифровки телефонных разговоров полузащитника «Спартака» Квинси Промеса с семьей, в которых он признался в умышленном покушении на убийство и нанесении ножевых ранений двоюродному брату.

  • Промесу грозит до 4 лет тюрьмы.
  • Преступление было совершено летом 2020 года в Нидерландах на частной вечеринке.
  • Пострадавший в результате ранений травмировал колено.

После нападения на двоюродного брата с ножом голландец позвонил своему отцу.

«Квинси, я не хочу, чтобы у тебя были проблемы», – сказал отец.

«В противном случае я его убью, разве ты не понимаешь?» – ответил Промес.

Затем игрок «Спартака» позвонил своей маме и тeте и спросил, куда пришeлся удар.

«В ногу? Значит, ему повезло. Он дерзкий. Он понимал, что будет. Я не смог сдержаться. Прости меня, тетя», – сказал голландец.

Позже Промес вновь связался с отцом по телефону и объяснил свой поступок.

«Я верен своей тeте: если кто-то попытается ее оскорбить, я его убью. В семье есть люди, ради которых я готов убить. Вам повезло, что я больше не ношу огнестрельное оружие, потому что в таком случае он был бы ещe уродливее», – сказал Промес.

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Источник: NOS
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (26)
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mutabor0992
1646779855
Какой гордый баклажан!Ну ниче.Посидишь.О жизни поразмышляешь.Портоки тебе новые набьют.
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ААМ
1646795767
Ну и публика играет в СПАМе. То ли уголовники, то ли сумасшедшие.
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rash1959
1646803657
Видать Антоха за правое дело вписался в этой истории. Антохе ( и всему другому в мире - МИР).
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alefreddy
1646809462
такого на Украину против нациков он порядок навел бы
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Hektor 84
1646811679
Админы вам что совсем нечего публиковать? Что за дичь?
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Владислав Vlad
1646846486
Антохе срочно нужно дать посмотреть фильмы Брат и Брат-2.))) Он же брат твой....)
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