«Брату повезло, что я больше не ношу оружие. Он был бы еще уродливее». Промес – семье после нападения на брата с ножом

Появились расшифровки телефонных разговоров полузащитника «Спартака» Квинси Промеса с семьей, в которых он признался в умышленном покушении на убийство и нанесении ножевых ранений двоюродному брату.

Промесу грозит до 4 лет тюрьмы.

Преступление было совершено летом 2020 года в Нидерландах на частной вечеринке.

Пострадавший в результате ранений травмировал колено.

После нападения на двоюродного брата с ножом голландец позвонил своему отцу.

«Квинси, я не хочу, чтобы у тебя были проблемы», – сказал отец.

«В противном случае я его убью, разве ты не понимаешь?» – ответил Промес.

Затем игрок «Спартака» позвонил своей маме и тeте и спросил, куда пришeлся удар.

«В ногу? Значит, ему повезло. Он дерзкий. Он понимал, что будет. Я не смог сдержаться. Прости меня, тетя», – сказал голландец.

Позже Промес вновь связался с отцом по телефону и объяснил свой поступок.

«Я верен своей тeте: если кто-то попытается ее оскорбить, я его убью. В семье есть люди, ради которых я готов убить. Вам повезло, что я больше не ношу огнестрельное оружие, потому что в таком случае он был бы ещe уродливее», – сказал Промес.