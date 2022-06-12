«Не лидер, а обычный пехотинец». Нигматуллин – о Рыбусе

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин прокомментировал переход в клуб защитника Мацея Рыбуса.
«Рыбус не сильнее тех, кто есть. Нормальный, качественный игрок, но от перестановки слагаемых сумма не меняется. Но он не какой-то примечательный. Вот если бы был трансфер Гжегожа Крыховяка, то это было бы усиление. А Рыбус – не лидер. Обычный пехотинец», – считает Нигматуллин.
- Поляк покинул «Локомотив», с которым истек контракт.
- До «Локомотива» Рыбус играл за «Лион».
- Новый сезон РПЛ стартует 17 июля.
Источник: «РБК Спорт»