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«Не лидер, а обычный пехотинец». Нигматуллин – о Рыбусе

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин прокомментировал переход в клуб защитника Мацея Рыбуса.

«Рыбус не сильнее тех, кто есть. Нормальный, качественный игрок, но от перестановки слагаемых сумма не меняется. Но он не какой-то примечательный. Вот если бы был трансфер Гжегожа Крыховяка, то это было бы усиление. А Рыбус – не лидер. Обычный пехотинец», – считает Нигматуллин.

  • Поляк покинул «Локомотив», с которым истек контракт.
  • До «Локомотива» Рыбус играл за «Лион».
  • Новый сезон РПЛ стартует 17 июля.

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Источник: «РБК Спорт»

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Сегодня, 13:20
Комментарии1
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    Рейтинг: +78

    Теркчанин 3 часа назад

    Рыбуса испортил Локо,поставив его в защиту,он по амплуа атакующий левый полузащитник,именно на этой позиции играл в Ахмате и много забивал и ассистировал

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