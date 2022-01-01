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Губерниев: «Абаскаль может стать прорывом для «Спартака» – в футболе или канализации. Вероятно, выбор был сделан по принципу Бузовой»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о назначении на пост главного тренера «Спартака Гильермо Абаскаля.

«Спартак» всe делает для того, чтобы «Зенит» был счастлив. Назначение Абаскаля может стать прорывом – в футболе, водопроводе или канализации. Странный выбор, почему-то «Спартак» не доверяет нашим специалистам, хотя они явно есть.

Возможно, выбор был по принципу, который проповедует Ольга Бузова: «Жизнь одна – кайфуйте», – сказал журналист.

  • 33-летний Абаскаль сменил в «Спартаке» Паоло Ваноли.
  • Испанец был и.о. главного тренера «Базеля» в минувшем сезоне и занял второе место в чемпионате.
  • Он начинал карьеру в 2014 году в «Севилье» Унаи Эмери.

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +23153

    JTherry 1 минуту назад

    Губер, кайфуя, отсосал у газпрёма и накинул на вентилятор про Бузову, будто у него две жизни... наши специалисты в футболе, безусловно, есть, но хамить то зачем..?

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    Рейтинг: +125

    ТАРО 4 минуты назад

    Купишь себе клуб, и будешь там командовать и юморить...

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    Рейтинг: +403

    шахта Заполярная 54 минуты назад

    Шестерка газовая тебе то какое дело, совсем башку отморозил.

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    Рейтинг: +5407

    rash1959 1 час назад

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