Губерниев: «Абаскаль может стать прорывом для «Спартака» – в футболе или канализации. Вероятно, выбор был сделан по принципу Бузовой»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о назначении на пост главного тренера «Спартака Гильермо Абаскаля.
«Спартак» всe делает для того, чтобы «Зенит» был счастлив. Назначение Абаскаля может стать прорывом – в футболе, водопроводе или канализации. Странный выбор, почему-то «Спартак» не доверяет нашим специалистам, хотя они явно есть.
Возможно, выбор был по принципу, который проповедует Ольга Бузова: «Жизнь одна – кайфуйте», – сказал журналист.
- 33-летний Абаскаль сменил в «Спартаке» Паоло Ваноли.
- Испанец был и.о. главного тренера «Базеля» в минувшем сезоне и занял второе место в чемпионате.
- Он начинал карьеру в 2014 году в «Севилье» Унаи Эмери.
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»