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  • Губерниев: «Абаскаль может стать прорывом для «Спартака» – в футболе или канализации. Вероятно, выбор был сделан по принципу Бузовой»

Губерниев: «Абаскаль может стать прорывом для «Спартака» – в футболе или канализации. Вероятно, выбор был сделан по принципу Бузовой»

10 июня 2022, 20:23
8

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о назначении на пост главного тренера «Спартака Гильермо Абаскаля.

«Спартак» всe делает для того, чтобы «Зенит» был счастлив. Назначение Абаскаля может стать прорывом – в футболе, водопроводе или канализации. Странный выбор, почему-то «Спартак» не доверяет нашим специалистам, хотя они явно есть.

Возможно, выбор был по принципу, который проповедует Ольга Бузова: «Жизнь одна – кайфуйте», – сказал журналист.

  • 33-летний Абаскаль сменил в «Спартаке» Паоло Ваноли.
  • Испанец был и.о. главного тренера «Базеля» в минувшем сезоне и занял второе место в чемпионате.
  • Он начинал карьеру в 2014 году в «Севилье» Унаи Эмери.

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (8)
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rash1959
1654884119
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шахта Заполярная
1654884907
Шестерка газовая тебе то какое дело, совсем башку отморозил.
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ТАРО
1654887904
Купишь себе клуб, и будешь там командовать и юморить...
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JTherry
1654888099
Губер, кайфуя, отсосал у газпрёма и накинул на вентилятор про Бузову, будто у него две жизни... наши специалисты в футболе, безусловно, есть, но хамить то зачем..?
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Niklas80
1654914800
Упустил момент, когда этот чел стал разбираться в футболе.)
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nik55
1654924869
тупеет с каждым днем
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Князев
1654933419
Губерниев деградирует день ото дня. Скоро сам сольётся в канализацию.
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SLADE2019
1654934448
Очередное хамство от Губерниева. Признаться, задолбал он уже всех нормальных читателей Бомбардира.
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