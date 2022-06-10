Губерниев: «Абаскаль может стать прорывом для «Спартака» – в футболе или канализации. Вероятно, выбор был сделан по принципу Бузовой»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о назначении на пост главного тренера «Спартака Гильермо Абаскаля.

«Спартак» всe делает для того, чтобы «Зенит» был счастлив. Назначение Абаскаля может стать прорывом – в футболе, водопроводе или канализации. Странный выбор, почему-то «Спартак» не доверяет нашим специалистам, хотя они явно есть.

Возможно, выбор был по принципу, который проповедует Ольга Бузова: «Жизнь одна – кайфуйте», – сказал журналист.