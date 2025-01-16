Литвинов прокомментировал слова Абаскаля про багаж в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов оценил высказывание экс‑главного тренера красно‑белых Гильермо Абаскаля.

Ранее Абаскаль заявил, что нынешняя команда в «Спартаке» «была подготовлена и создана» его тренерским штабом.

В апреле 2024 года испанец покинул пост главного тренера красно‑белых, летом команду возглавил Деян Станкович.

Под руководством серба «Спартак» в 18 матчах набрал 37 очков и занимает 3-е место в РПЛ.

– Абаскаль заявил, что нынешний состав «Спартака» комплектовал именно он. Насколько это объективно?

– Считаю, что каждый тренер, который тренировал нашу команду за последние два‑три года, может спокойно говорить, что приложил руку к успеху. Нынешняя команда комплектовалась несколько лет. Некоторые игроки пришли при одном тренере, другие при другом. Когда новый тренер приходит, начинаешь вспоминать, что нового дал тебе предыдущий специалист, какие‑то моменты. Каждый тренер делится опытом, и ты пытаешься брать самое лучшее.

Абаскаль мог и имеет право говорить так. Понятно, что сборы мы прошли с другим тренером и связки наработали другие, но все равно.