«Сочи» подпишет контракт с Гараниным на три года (Иван Карпов)

Главный тренер «Енисея» Вадим Гаранин возглавит «Сочи».

По информации журналиста Ивана Карпова, контракт с 51-летним тренером будет рассчитан на три года.

Сообщалось, что о назначении Гаранина объявят в сегодня, 10 июня.