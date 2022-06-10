«Сочи» подпишет контракт с Гараниным на три года (Иван Карпов)

Главный тренер «Енисея» Вадим Гаранин возглавит «Сочи».
По информации журналиста Ивана Карпова, контракт с 51-летним тренером будет рассчитан на три года.
Сообщалось, что о назначении Гаранина объявят в сегодня, 10 июня.
- Нынешний главный тренер клуба Владимир Федотов, вероятно, возглавит ЦСКА.
- «Сочи» выплатит «Енисею» компенсацию за Гаранина и трех его помощников.
- Под руководством Гаранина «Енисей» финишировал 5-м в ФНЛ и дошел до 1/2 финала Кубка России.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова