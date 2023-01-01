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Депутат Пайкин: «РФС должен принять крымские клубы. Пора переходить в наступление»

Член комитета Госдумы России по физической культуре и спорту Борис Пайкин обратился к президенту РФС Александру Дюкову.

Депутат попросил принять клубы из Крыма под эгиду союза.

«Такое решение в нынешних условиях кажется единственно верным. Помимо политического значения этот шаг дал бы импульс развитию спорта в Крыму, послужил бы толчком для совершенствования спортивной инфраструктуры полуострова.

Решение УЕФА, принятое в 2015 году, носило половинчатый характер: с одной стороны крымским командам не разрешалось выступать в рамках российской Премьер-лиги, но, с другой стороны, признавалась их автономия от украинского футбола.

Думаю, Российскому футбольному союзу надо возобновить работу по вхождению крымских команд в состав РПЛ и одновременно начать переговоры по этому вопросу с УЕФА.

В спорте пора переходить из обороны в наступление, руководствуясь, в первую очередь, нашими национальными интересами», – считает Пайкин.

  • Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что регламенты в одностороннем порядке нарушаться не будут.
  • Крым, ЛНР, ДНР, Херсон, Мелитополь и Абхазия могут создать объединенный чемпионат.

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Источник: ТАСС

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