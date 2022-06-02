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  • Министр Матыцин – о крымских клубах: «Не будем нарушать регламенты в одностороннем порядке. Сжечь мосты всегда успеем»

Министр Матыцин – о крымских клубах: «Не будем нарушать регламенты в одностороннем порядке. Сжечь мосты всегда успеем»

2 июня 2022, 09:23
6

Министр спорта России Олег Матыцин дал понять, что крымские клубы пока не будут играть в официальных турнирах под эгидой РФС.

– Что делать со спортом высших достижений, например футболом? Восемь лет РФС не принимал в свой состав Федерацию футбола Крыма – сдерживал риск санкций со стороны ФИФА и УЕФА. Стоит ли по-прежнему оглядываться на них?

– Есть формальная сторона, а есть реальная. Мы делаем всe возможное, чтобы спортсмены могли участвовать в соревнованиях.

С точки зрения юридических шагов мы сторонники соблюдения всех регламентов, несмотря на претенциозное отношение к РФС.

Мы не будем в одностороннем порядке нарушать договоренности и регламенты. Мы за взаимодействие и дорогу с двусторонним движением.

Работа ведется, в ближайшее время мы достигнем и юридических решений. С одной стороны, есть ряд ограничений со стороны ФИФА и УЕФА, с другой – есть и движение вперед. Например, команды из студенческой лиги могут участвовать в российских соревнованиях.

Нет безвыходных ситуаций. Да, многое изменилось. Но агрессивных шагов, которые нарушают договоренности или регламенты, в данном случае футбольные, наверное, пока делать не нужно.

– Существует мнение, что раз на нас и так наложены крайне серьезные санкции в том же футболе, то нет смысла оглядываться на текущие регламенты.

– Здесь общего подхода пока нет. Каждая ситуация рассматривается отдельно. Мнения международных федераций по разным видам спорта неоднозначны. Где-то это агрессивная позиция, где-то более сдержанная.

Сжечь мосты мы всегда успеем. Сказать, что «вы нарушаете, значит, и мы все будем нарушать», – неверно. Я бы не стал так делать.

Я поддерживаю позицию Владимира Путина: мы не уходим в изоляцию, мы открыты для диалога. При этом будем жестко отстаивать свои интересы и самодостаточность.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (6)
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alp
1654155005
щетаю, что это фактический саботаж и диверсия.
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Fialet
1654155471
Короче опять то же самое. До этого лишили сборные флага и гимна, наши проглотили эту соплину, теперь выгнали из мирового футбола, а российские чиновники всё так же сцат и жуют сопли. Ну значит и дальше Россию будут пинать и всерьёз воспринимать не будут.
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nemolod
1654161094
УЕФА и ФИФА уже эти мосты сожгли-отворот-поворот четко дали клубам и сборной причем не только на следующий сезон,но и сняли заявки на грядущие ЧМ и ЧЕ,а вы все ждете милости от природы!
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САДЫЧОК
1654165887
Как неожиданно , чиновник , мозг включил !
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Spirit_78
1654170514
Ну в общем, продолжаем жить как жили и "проглатывать" всё, что нам назначают. Как шавки у порога будем выпрашивать возврат клубов в еврокубки, флаг для сборных и т.д. Но ничего не получится, русофобские организации уже назад не отыграют.
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