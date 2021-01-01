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Министр Матыцин – о крымских клубах: «Не будем нарушать регламенты в одностороннем порядке. Сжечь мосты всегда успеем»

Министр спорта России Олег Матыцин дал понять, что крымские клубы пока не будут играть в официальных турнирах под эгидой РФС.

– Что делать со спортом высших достижений, например футболом? Восемь лет РФС не принимал в свой состав Федерацию футбола Крыма – сдерживал риск санкций со стороны ФИФА и УЕФА. Стоит ли по-прежнему оглядываться на них?

– Есть формальная сторона, а есть реальная. Мы делаем всe возможное, чтобы спортсмены могли участвовать в соревнованиях.

С точки зрения юридических шагов мы сторонники соблюдения всех регламентов, несмотря на претенциозное отношение к РФС.

Мы не будем в одностороннем порядке нарушать договоренности и регламенты. Мы за взаимодействие и дорогу с двусторонним движением.

Работа ведется, в ближайшее время мы достигнем и юридических решений. С одной стороны, есть ряд ограничений со стороны ФИФА и УЕФА, с другой – есть и движение вперед. Например, команды из студенческой лиги могут участвовать в российских соревнованиях.

Нет безвыходных ситуаций. Да, многое изменилось. Но агрессивных шагов, которые нарушают договоренности или регламенты, в данном случае футбольные, наверное, пока делать не нужно.

– Существует мнение, что раз на нас и так наложены крайне серьезные санкции в том же футболе, то нет смысла оглядываться на текущие регламенты.

– Здесь общего подхода пока нет. Каждая ситуация рассматривается отдельно. Мнения международных федераций по разным видам спорта неоднозначны. Где-то это агрессивная позиция, где-то более сдержанная.

Сжечь мосты мы всегда успеем. Сказать, что «вы нарушаете, значит, и мы все будем нарушать», – неверно. Я бы не стал так делать.

Я поддерживаю позицию Владимира Путина: мы не уходим в изоляцию, мы открыты для диалога. При этом будем жестко отстаивать свои интересы и самодостаточность.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Известия»

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