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Семин высказался о возможном бойкоте «Спартаком» матча за Суперкубок России

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин отреагировал на новость, что «Спартак» может бойкотировать матч за Суперкубок России.

«Санкт-Петербург – хорошее место для поведения финала Суперкубка. Жители города ждали футбольного праздника в лице финала Лиги чемпионов, но не сложилось.

Финал Суперкубка станет хорошей альтернативой. Не понимаю, почему такой ажиотаж вокруг места проведения финала. «Зенит» же играл несколько финалов в Москве, все было нормально.

Если «Спартак» проигнорирует этот матч, это будет как минимум недостойно по отношению к своим же болельщикам», – считает Семин.

  • Матч за Суперкубок России должен состояться 9 июля.
  • Сыграют чемпион страны «Зенит» и обладатель Кубка «Спартак».

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Источник: Sport24

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Комментарии1
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    Рейтинг: +4689

    Красногорск_Фан 36 минут назад

    Нейтральное поле больше уравнивает математические шансы. Вот взять финал кубка там на последней минуте динамик бил пенальти напротив трибуны Спартака которая ему хором выражала свое неодобрение. Кто знает. Почему он зарядил мимо ворот. Не сыграло ли роль и это. Кроме того у нас полно городов после ЧМ с прекрасными стадионами которые полностью не заполняются. Кроме таких случаев. Надо оживлять футбольную идею по всей стране.

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