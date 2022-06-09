Семин высказался о возможном бойкоте «Спартаком» матча за Суперкубок России

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин отреагировал на новость, что «Спартак» может бойкотировать матч за Суперкубок России.

«Санкт-Петербург – хорошее место для поведения финала Суперкубка. Жители города ждали футбольного праздника в лице финала Лиги чемпионов, но не сложилось.

Финал Суперкубка станет хорошей альтернативой. Не понимаю, почему такой ажиотаж вокруг места проведения финала. «Зенит» же играл несколько финалов в Москве, все было нормально.

Если «Спартак» проигнорирует этот матч, это будет как минимум недостойно по отношению к своим же болельщикам», – считает Семин.