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«Меня будто битами колотили всю ночь!». Песьяков – о выездах на поезде

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков поделился впечатлениями от выездов на поезде.

— Вы три месяца ездили на поездах. Это сказывалось на физическом состоянии?

— Последний выезд дался очень тяжело. Не знаю, с чем это связано, — до этого все нравилось. Я вообще люблю поезда. В детстве мы постоянно ездили на поезде в деревню. Обожаю эту атмосферу: можно побыть наедине с собой или пообщаться с ребятами — без гаджетов и интернета. Поездки в Тулу и Уфу получились шикарными, я даже не почувствовал, что сутки находились в пути!

А вот последний выезд был жутким. Проснулся — меня будто колотили битами всю ночь! Причем такое разбитое состояние было не только у меня. Вроде тот же вагон и места, но все казалось не таким, как до этого. Я просыпался ночью раз 30... В общем, было тяжеловато.

  • Аэропорт в Ростове-на-Дону закрыт с февраля.
  • Песьяков в мае продлил контракт с «Ростовом».
  • Новый сезон РПЛ стартует в июле.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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