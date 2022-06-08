«Меня будто битами колотили всю ночь!». Песьяков – о выездах на поезде

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков поделился впечатлениями от выездов на поезде.

— Вы три месяца ездили на поездах. Это сказывалось на физическом состоянии?

— Последний выезд дался очень тяжело. Не знаю, с чем это связано, — до этого все нравилось. Я вообще люблю поезда. В детстве мы постоянно ездили на поезде в деревню. Обожаю эту атмосферу: можно побыть наедине с собой или пообщаться с ребятами — без гаджетов и интернета. Поездки в Тулу и Уфу получились шикарными, я даже не почувствовал, что сутки находились в пути!

А вот последний выезд был жутким. Проснулся — меня будто колотили битами всю ночь! Причем такое разбитое состояние было не только у меня. Вроде тот же вагон и места, но все казалось не таким, как до этого. Я просыпался ночью раз 30... В общем, было тяжеловато.