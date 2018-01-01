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Ребров рассказал, как в «Спартаке» попрощались с Бакаевым и Жиго

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров высказался об уходе из клуба защитника Самуэля Жиго и хавбека Зелимхана Бакаева.

– Этот матч [финал Кубка России] был последним в «Спартаке» для Самуэля Жиго и Зелимхана Бакаева. Как команда попрощалась с ними?

– Мы понимали, что Жиго уйдет и было время подготовиться. Самуэля будет не хватать, он хороший человек и футболист. Хочется, чтобы у него все получилось в «Марселе».

С Бакаевым немного другая ситуация. Я точно знаю, что шли переговоры, в каких-то я даже участвовал. К сожалению, так бывает. Естественно, никто не готовился. Все знали, что идут переговоры, но никто не знал исхода. Получилось вот так.

Хорошо попрощались, пожелали друг другу удачи. Самое главное – оставаться людьми. Про себя могу сказать, что мы в глаза друг другу смотреть можем. Хоть и были претензии, когда я был футболистом, но это нормально. Клуб дал ему все, что можно.

  • Бакаев – воспитанник «Спартака».
  • Ожидается, что он перейдет в «Зенит».
  • Жиго выступал за клуб с 2018 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 13:56
Комментарии2
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    Рейтинг: +24840

    vladimir-7 2 часа назад

    Жиго и Бакаев перекрестились и попрощались со свинофермой.

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    Рейтинг: +10361

    Алексей З > vladimir-7 55 минут назад

    А ты остолоп похоже безбожник, ну никак без Спартак не можешь.

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