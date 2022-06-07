Ребров рассказал, как в «Спартаке» попрощались с Бакаевым и Жиго

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров высказался об уходе из клуба защитника Самуэля Жиго и хавбека Зелимхана Бакаева.

– Этот матч [финал Кубка России] был последним в «Спартаке» для Самуэля Жиго и Зелимхана Бакаева. Как команда попрощалась с ними?

– Мы понимали, что Жиго уйдет и было время подготовиться. Самуэля будет не хватать, он хороший человек и футболист. Хочется, чтобы у него все получилось в «Марселе».

С Бакаевым немного другая ситуация. Я точно знаю, что шли переговоры, в каких-то я даже участвовал. К сожалению, так бывает. Естественно, никто не готовился. Все знали, что идут переговоры, но никто не знал исхода. Получилось вот так.

Хорошо попрощались, пожелали друг другу удачи. Самое главное – оставаться людьми. Про себя могу сказать, что мы в глаза друг другу смотреть можем. Хоть и были претензии, когда я был футболистом, но это нормально. Клуб дал ему все, что можно.