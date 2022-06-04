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  • Три игрока «Зенита» останутся в «Оренбурге» на следующий сезон

Три игрока «Зенита» останутся в «Оренбурге» на следующий сезон

4 июня 2022, 16:51
6

«Оренбург» договорился с «Зенитом» о сохранении в составе трех футболистов.

Продолжат выступление за оренбургский клуб Кирилл Капленко, Данила Хотулев и Дмитрий Васильев.

«Оренбург» выкупит права на Капленко, а в случае с Хотулевым и Васильевым продлит аренду.

  • 22-летний Капленко в прошедшем сезоне забил 1 мяч и сделал 2 ассиста в 29 играх.
  • 19-летний Хотулев в составе «Оренбурга» отличился 1 голом и 1 результативной передачей в 8 встречах.
  • В активе 17-летнего Васильева 1 голевая в 5 матчах.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Оренбург Зенит Капленко Кирилл Хотулев Данила Васильев Дмитрий
Комментарии (6)
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Беспонтий
1654351572
ну кроваво прожилочное месиво погнали про фарм
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ekaterinaul3h
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Fusballer
1654353078
Нормально.
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ААМ
1654354380
Надо обкатывать молодёжь Зениту.
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