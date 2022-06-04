Три игрока «Зенита» останутся в «Оренбурге» на следующий сезон

«Оренбург» договорился с «Зенитом» о сохранении в составе трех футболистов.

Продолжат выступление за оренбургский клуб Кирилл Капленко, Данила Хотулев и Дмитрий Васильев.

«Оренбург» выкупит права на Капленко, а в случае с Хотулевым и Васильевым продлит аренду.

22-летний Капленко в прошедшем сезоне забил 1 мяч и сделал 2 ассиста в 29 играх.

19-летний Хотулев в составе «Оренбурга» отличился 1 голом и 1 результативной передачей в 8 встречах.

В активе 17-летнего Васильева 1 голевая в 5 матчах.

Бесплатная ставка 2000 рублей