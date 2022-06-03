Защитник «Уфы» Журавлев перейдет в «Ахмат». Им интересовались «Зенит», ЦСКА и «Краснодар»

Защитник «Уфы» Юрий Журавлев покинет команду после вылета из РПЛ.
По информации «РБ Спорт», футболист с большой долей вероятности перейдет в «Ахмат».
- В прошедшем сезоне 25-летний Журавлев забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 30 матчах.
- Его контракт с «Уфой» действует до 2024 года.
- Рыночная стоимость футболиста – 900 тысяч евро.
- В декабре сообщалось об интересе к центрбеку со стороны «Зенита», ЦСКА и «Краснодара».
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Источник: «РБ Спорт»