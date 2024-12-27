«Химкам» запретили регистрировать новых футболистов из-за долгов перед «Зенитом» по Бакаеву

Палата РФС по разрешению споров наложила на «Химки» два запрета на регистрацию новых футболистов. Один связан с задолженностью по выплатам «Зениту» компенсации за трансфер Зелимхана Бакаева. Другой вызван задолженностью подмосковного клуба перед «Локомотивом».

Также «Химки» оштрафовали по делу экс-защитника команды Юрия Журавлева.

Список решений палаты по «Химкам» приведен ниже.

«1. Удовлетворить заявление ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург в отношении ФК «Химки» о взыскании задолженности по выплате трансферной компенсации за переход футболиста Зелимхана Бакаева в полном объeме. Обязать ФК «Химки» выплатить ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург задолженность по трансферной компенсации за переход футболиста Зелимхана Бакаева. Обязать ФК «Химки» выплатить ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург пени за нарушение сроков выплат по трансферному контракту о переходе футболиста Зелимхана Бакаева.

Применить к ФК «Химки» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет начинает действовать с момента вынесения резолютивной части настоящего решения и может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению ФК «Химки» в случае исполнения обязательств перед ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург, установленных настоящим решением.

2. Удовлетворить первое заявление ФК «Локомотив» о применении санкций в отношении ФК «Химки» в связи с неисполнением решения палаты от 10 октября 2024 года в полном объеме. В связи с неисполнением решения палаты от 10 октября 2024 года применить к ФК «Химки» санкцию в виде штрафа в соответствии с пп. 6, 11 ст. 54 регламента РФС по разрешению споров.

Применить к ФК «Химки» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет начинает действовать с момента вынесения резолютивной части настоящего постановления и может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению ФК «Химки» в случае исполнения обязательств перед ФК «Локомотив», установленных решением палаты от 10 октября 2024 года.

3. Удовлетворить первое заявление футболиста-профессионала Юрия Журавлeва о применении санкций в отношении ФК «Химки» в связи с неисполнением решения палаты от 1 ноября 2024 года в полном объеме. В связи с неисполнением решения палаты от 1 ноября 2024 года применить к ФК «Химки» санкцию в виде штрафа в соответствии с пп. 6, 11 ст. 54 регламента РФС по разрешению споров», – говорится в сообщении.