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    • «Химкам» запретили регистрировать новых футболистов из-за долгов перед «Зенитом» по Бакаеву

    «Химкам» запретили регистрировать новых футболистов из-за долгов перед «Зенитом» по Бакаеву

    Палата РФС по разрешению споров наложила на «Химки» два запрета на регистрацию новых футболистов. Один связан с задолженностью по выплатам «Зениту» компенсации за трансфер Зелимхана Бакаева. Другой вызван задолженностью подмосковного клуба перед «Локомотивом».

    Также «Химки» оштрафовали по делу экс-защитника команды Юрия Журавлева.

    Список решений палаты по «Химкам» приведен ниже.

    «1. Удовлетворить заявление ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург в отношении ФК «Химки» о взыскании задолженности по выплате трансферной компенсации за переход футболиста Зелимхана Бакаева в полном объeме. Обязать ФК «Химки» выплатить ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург задолженность по трансферной компенсации за переход футболиста Зелимхана Бакаева. Обязать ФК «Химки» выплатить ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург пени за нарушение сроков выплат по трансферному контракту о переходе футболиста Зелимхана Бакаева.

    Применить к ФК «Химки» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет начинает действовать с момента вынесения резолютивной части настоящего решения и может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению ФК «Химки» в случае исполнения обязательств перед ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург, установленных настоящим решением.

    2. Удовлетворить первое заявление ФК «Локомотив» о применении санкций в отношении ФК «Химки» в связи с неисполнением решения палаты от 10 октября 2024 года в полном объеме. В связи с неисполнением решения палаты от 10 октября 2024 года применить к ФК «Химки» санкцию в виде штрафа в соответствии с пп. 6, 11 ст. 54 регламента РФС по разрешению споров.

    Применить к ФК «Химки» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет начинает действовать с момента вынесения резолютивной части настоящего постановления и может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению ФК «Химки» в случае исполнения обязательств перед ФК «Локомотив», установленных решением палаты от 10 октября 2024 года.

    3. Удовлетворить первое заявление футболиста-профессионала Юрия Журавлeва о применении санкций в отношении ФК «Химки» в связи с неисполнением решения палаты от 1 ноября 2024 года в полном объеме. В связи с неисполнением решения палаты от 1 ноября 2024 года применить к ФК «Химки» санкцию в виде штрафа в соответствии с пп. 6, 11 ст. 54 регламента РФС по разрешению споров», – говорится в сообщении.

    • Инвестору «Химок» Туфану Садыгову ранее была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следствие считает, что он заключал фиктивные кредитные договоры.
    • Также Палата по разрешению споров наложила запрет на регистрацию новых футболистов на «Калугу» из-за долга перед нападающим Данилом Поляхом.

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    Источник: официальный сайт РФС

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    Комментарии (3)
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    рылы
    1735301472
    туфан туфанов, гони долг!! гы-гы!
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    Интерес
    1735303474
    Богатый "Зенит" мстит бедствующим "Химкам" за потерю двух "чемпионских" очков.Надо ваще их исключить , и отменить результаты.
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