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    Защитник «Локомотива» может перейти в «Торпедо»

    Центральный защитник «Локомотива» Иван Кузьмичев может перейти в «Торпедо». По данным Metaratings.ru, стороны находятся в активной фазе диалога, а вероятность перехода игрока существенная.

    Также «Торпедо» было готово отдать в аренду в «Аланию» центрального защитника Юрия Журавлева, но он отказался переходить во владикавказский клуб, несмотря на сохранение прежних условий по зарплате. Игрок, судя по всему, останется в московском клубе до конца сезона.

    • 23-летний Кузьмичев провел в этом сезоне 6 матчей за «Локомотив». Ранее он играл в РПЛ за «Урал».
    • 27-летний Журавлев сыграл в текущем сезоне 11 матчей «Торпедо» и 6 за «Торпедо-2». В РПЛ он выступал за черно-белых, а также за «Уфу» и «Ахмат».

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    Источник: Metaratings.ru

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    19.02.2024 12:29
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    Комментарии (1)
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    zigbert
    1708349691
    Для Торпедо это будет хорошее приобретение.
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