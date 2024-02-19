Защитник «Локомотива» может перейти в «Торпедо»

Центральный защитник «Локомотива» Иван Кузьмичев может перейти в «Торпедо». По данным Metaratings.ru, стороны находятся в активной фазе диалога, а вероятность перехода игрока существенная.
Также «Торпедо» было готово отдать в аренду в «Аланию» центрального защитника Юрия Журавлева, но он отказался переходить во владикавказский клуб, несмотря на сохранение прежних условий по зарплате. Игрок, судя по всему, останется в московском клубе до конца сезона.
- 23-летний Кузьмичев провел в этом сезоне 6 матчей за «Локомотив». Ранее он играл в РПЛ за «Урал».
- 27-летний Журавлев сыграл в текущем сезоне 11 матчей «Торпедо» и 6 за «Торпедо-2». В РПЛ он выступал за черно-белых, а также за «Уфу» и «Ахмат».