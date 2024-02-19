Защитник «Локомотива» может перейти в «Торпедо»

Центральный защитник «Локомотива» Иван Кузьмичев может перейти в «Торпедо». По данным Metaratings.ru, стороны находятся в активной фазе диалога, а вероятность перехода игрока существенная.

Также «Торпедо» было готово отдать в аренду в «Аланию» центрального защитника Юрия Журавлева, но он отказался переходить во владикавказский клуб, несмотря на сохранение прежних условий по зарплате. Игрок, судя по всему, останется в московском клубе до конца сезона.