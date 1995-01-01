«Зенит», ЦСКА и «Краснодар» интересуются защитником «Уфы» Журавлевым

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Центральный защитник «Уфы» Юрий Журавлев может в скором времени сменить команду.
На 25-летнего футболиста претендуют «Зенит», ЦСКА и «Краснодар».
- В мае этого года «Уфа» подписала Журавлева бесплатно.
- В текущем сезоне игрок провел 17 матчей и сделал 2 ассиста.
- Его рыночная стоимость – 500 тысяч евро.