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    «Зенит», ЦСКА и «Краснодар» интересуются защитником «Уфы» Журавлевым

    Центральный защитник «Уфы» Юрий Журавлев может в скором времени сменить команду.

    На 25-летнего футболиста претендуют «Зенит», ЦСКА и «Краснодар».

    • В мае этого года «Уфа» подписала Журавлева бесплатно.
    • В текущем сезоне игрок провел 17 матчей и сделал 2 ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 500 тысяч евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:28
    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      tyhgf7 1 час назад

      На что сегодня будешь ставить? Нашел? Если не хочешь всадить очередной раз свои копейки полагаясь на одну интуицию,
      советую заглянуть на профессиональный сайт прогнозов на футбол king-ball.ru Чуваки там выдают просто пушечную статистику,
      работают уже очень давно с 2013 года, так что не переживай, тебя там НЕ об манят!

      0
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      Рейтинг: +767

      Форвард 79 1 час назад

      В Краснодаре окажется

      0
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      Рейтинг: +2890

      Derzkiy1 2 часа назад

      ЦСКА вариант

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