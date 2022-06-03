Сантуш – о Роналду в запасе с Испанией: «Я хотел видеть команду с другим подходом к игре»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш объяснил, почему нападающий Криштиану Роналду начал матч против Испании (1:1) в запасе.
«Почему Роналду начал матч на скамейке? Это мой выбор. Мне казалось, что это лучшее решение для начала матча.
Я хотел сегодня видеть другую команду по работе и подходу к этой игре. Это казалось лучшим решением, зная, что Роналду готов выйти на поле в случае необходимости», – сказал Сантуш.
- Роналду вышел на замену во втором тайме, но отличиться не смог.
- 37-летний футболист не забил за национальную команду в пятом матче подряд.
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Источник: Tuttojuve