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Сантуш – о Роналду в запасе с Испанией: «Я хотел видеть команду с другим подходом к игре»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш объяснил, почему нападающий Криштиану Роналду начал матч против Испании (1:1) в запасе.

«Почему Роналду начал матч на скамейке? Это мой выбор. Мне казалось, что это лучшее решение для начала матча.

Я хотел сегодня видеть другую команду по работе и подходу к этой игре. Это казалось лучшим решением, зная, что Роналду готов выйти на поле в случае необходимости», – сказал Сантуш.

  • Роналду вышел на замену во втором тайме, но отличиться не смог.
  • 37-летний футболист не забил за национальную команду в пятом матче подряд.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Tuttojuve

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