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РФС выберет место игры за Суперкубок с учетом баланса интересов «Зенита» и «Спартака»

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о месте проведения матча за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом».

«Я не буду высказывать свое мнение, потому что есть определенные критерии. РФС определится с местом проведения, для того чтобы это было комфортно, уютно, доступно.

И чтобы баланс интересов участвующих в суперфинале «Зенита» и «Спартака» тоже был выдержан», – сказал Матыцин.

  • Петербуржцы стали чемпионами России, а москвичи взяли Кубок страны.
  • Журналист Геннадий Орлов заявил, что матч за Суперкубок состоится 9 июля в Казани.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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