РФС выберет место игры за Суперкубок с учетом баланса интересов «Зенита» и «Спартака»

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о месте проведения матча за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом».

«Я не буду высказывать свое мнение, потому что есть определенные критерии. РФС определится с местом проведения, для того чтобы это было комфортно, уютно, доступно.

И чтобы баланс интересов участвующих в суперфинале «Зенита» и «Спартака» тоже был выдержан», – сказал Матыцин.

Петербуржцы стали чемпионами России, а москвичи взяли Кубок страны.

Журналист Геннадий Орлов заявил, что матч за Суперкубок состоится 9 июля в Казани.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?