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  • РФС выберет место игры за Суперкубок с учетом баланса интересов «Зенита» и «Спартака»

РФС выберет место игры за Суперкубок с учетом баланса интересов «Зенита» и «Спартака»

2 июня 2022, 13:19
16

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о месте проведения матча за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом».

«Я не буду высказывать свое мнение, потому что есть определенные критерии. РФС определится с местом проведения, для того чтобы это было комфортно, уютно, доступно.

И чтобы баланс интересов участвующих в суперфинале «Зенита» и «Спартака» тоже был выдержан», – сказал Матыцин.

  • Петербуржцы стали чемпионами России, а москвичи взяли Кубок страны.
  • Журналист Геннадий Орлов заявил, что матч за Суперкубок состоится 9 июля в Казани.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Спартак Зенит
Комментарии (16)
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acor94
1654166365
Думаю комфортно и уютно будет на Газпром арене. Всех спартаковцев радостно встретит наша доблестная милиция!
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Plyash
1654166874
Я думаю,надо ехать в Париж.Болельщиков будет - ни нашим,ни вашим,самое то,что доктор прописал.Может быть,даже постреляют,а то у нас скучно...
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Беспонтий
1654170337
ахмат арена и попробуй кто нибудь против
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ilichkadr
1654170775
Надо сыграть в Калининграде. Уверен, что на 35-ти тысячном стадионе будет аншлаг, а для жителей города большой футбольный праздник.
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Азбука
1654173832
На нейтральном поле в Лужниках)))
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моэм
1654180877
Да стадион давно должен был выбран РФС !!! ... но если кто заметил , то это ублюдочное стадо бездельников именуемое РФС , вообще неспособно работать ....выбором и подготовкой стадиона вынужден заниматься сам министр , ему тоже не хрен делать что ли ?
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житель СПб
1654192029
С ужасом и стыдом за наших коллег здесь читаю их комментарии. Стыдно, господа! Зенит справедливый чемпион и играет хорошо - как бы кому это и не нравилось.
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paracetamol
1654287001
Поле должно быть нейтральным!
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