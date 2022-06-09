«Зенит» не лоббирует проведение Суперкубка в Санкт-Петербурге (Bobsoccer)

«Зенит» не лоббирует проведение матча за Суперкубок России со «Спартаком» в Санкт-Петербурге.

По информации Bobsoccer, клуб из Петербурга примет любое решение РФС относительно места проведения Суперкубка.

В случае выбора «Газпром Арены» «Зенит» гарантирует максимально комфортные условия для болельщиков обеих команд и обеспечение всех мер безопасности. На матче в Петербурге ожидается более 50 тысяч зрителей.