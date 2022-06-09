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  • «Зенит» не лоббирует проведение Суперкубка в Санкт-Петербурге (Bobsoccer)

«Зенит» не лоббирует проведение Суперкубка в Санкт-Петербурге (Bobsoccer)

9 июня 2022, 15:48
11

«Зенит» не лоббирует проведение матча за Суперкубок России со «Спартаком» в Санкт-Петербурге.

По информации Bobsoccer, клуб из Петербурга примет любое решение РФС относительно места проведения Суперкубка.

В случае выбора «Газпром Арены» «Зенит» гарантирует максимально комфортные условия для болельщиков обеих команд и обеспечение всех мер безопасности. На матче в Петербурге ожидается более 50 тысяч зрителей.

  • Матч за Суперкубок России должен состояться 9 июля.
  • «Спартак» может бойкотировать матч, если его решат проводить на поле «Зенита».
  • «Спартак» и «Зенит» никогда не играли друг против друга в матче за Суперкубок.

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Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Зенит Спартак
Комментарии (11)
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Salt-N-Pepa
1654782469
Естественно не лобирует. 10 суперкубков в Москве, и тут оп, один не в Москве. Все. Истерика и горящие пуканы рабов )))))
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vladimir-7
1654782789
Конечно Зенит не лоббирует проведение матча за Суперкубок России со спартаком, это поручено РПЛ, а РФС приказано принять предложение о проведении этой игры в Санкт-Петербурге на Газпром Арене.
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Беспонтий
1654783921
а поехали на нейтральное в ярославль например там местные помнят чем закончился визит народной команды
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ААМ
1654784163
Только нейтральное поле.
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neveldomha
1654800180
Как много о политике и ничего о футболе.
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