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«Зенит» не лоббирует проведение Суперкубка в Санкт-Петербурге (Bobsoccer)

«Зенит» не лоббирует проведение матча за Суперкубок России со «Спартаком» в Санкт-Петербурге.

По информации Bobsoccer, клуб из Петербурга примет любое решение РФС относительно места проведения Суперкубка.

В случае выбора «Газпром Арены» «Зенит» гарантирует максимально комфортные условия для болельщиков обеих команд и обеспечение всех мер безопасности. На матче в Петербурге ожидается более 50 тысяч зрителей.

  • Матч за Суперкубок России должен состояться 9 июля.
  • «Спартак» может бойкотировать матч, если его решат проводить на поле «Зенита».
  • «Спартак» и «Зенит» никогда не играли друг против друга в матче за Суперкубок.

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Источник: Bobsoccer

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Сегодня, 15:48
Комментарии6
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    Рейтинг: +24848

    vladimir-7 15 минут назад

    Конечно Зенит не лоббирует проведение матча за Суперкубок России со спартаком,
    это поручено РПЛ, а РФС приказано принять предложение о проведении этой игры
    в Санкт-Петербурге на Газпром Арене.

    0
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    Рейтинг: +225

    Salt-N-Pepa 20 минут назад

    Естественно не лобирует. 10 суперкубков в Москве, и тут оп, один не в Москве. Все. Истерика и горящие пуканы рабов )))))

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    Рейтинг: +10406

    Алексей З 37 минут назад

    Эту тему надо закрывать, задолбали !
    Спартак обозначил свою позицию, если в Питере то бойкотируем.
    Всё.
    Решать в РФС.

    0
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    Рейтинг: +513

    Сделаны из Дерева 1 час назад

    Если на болоте будет игра,КБ нужно везти детей на матч.

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    Рейтинг: +1222

    вальтер79 > Сделаны из Дерева 52 минуты назад

    женскую команду везите которой у вас нет))))))

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    Рейтинг: +24848

    vladimir-7 > вальтер79 11 минут назад

    Как это нет, на всех выездных трассах они всю ночь стоят.

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