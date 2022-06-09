«Зенит» не лоббирует проведение Суперкубка в Санкт-Петербурге (Bobsoccer)

«Зенит» не лоббирует проведение матча за Суперкубок России со «Спартаком» в Санкт-Петербурге.
По информации Bobsoccer, клуб из Петербурга примет любое решение РФС относительно места проведения Суперкубка.
В случае выбора «Газпром Арены» «Зенит» гарантирует максимально комфортные условия для болельщиков обеих команд и обеспечение всех мер безопасности. На матче в Петербурге ожидается более 50 тысяч зрителей.
- Матч за Суперкубок России должен состояться 9 июля.
- «Спартак» может бойкотировать матч, если его решат проводить на поле «Зенита».
- «Спартак» и «Зенит» никогда не играли друг против друга в матче за Суперкубок.
Источник: Bobsoccer