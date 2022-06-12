Мележиков: «Спартак» не ставил ультиматумы РФС. Истерия началась, когда мое письмо стало публичным»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о проведении матча за Суперкубок России против «Зенита» в Санкт-Петербурге.

«Мы никогда не ставили никаких ультиматумов. Ни одного официального заявления клуб не сделал. Вся эта истерия началась после того, как мое письмо для РФС стало публичным. Это письмо являлось предложением к конструктивному диалогу.

Мы предлагали перенести матч на 16 июля. При условии, что матч пройдeт 9 числа – у нас меньше 3 недель на подготовку. Я считаю, это недостаточно. Мы просили перенести начало чемпионата на 24 июля.

Наше предложение было – нейтральность арены. Мы знали, что «Зенит» желал сыграть на домашней арене», – сказал Мележиков.