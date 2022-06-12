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Мележиков: «Спартак» не ставил ультиматумы РФС. Истерия началась, когда мое письмо стало публичным»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о проведении матча за Суперкубок России против «Зенита» в Санкт-Петербурге.

«Мы никогда не ставили никаких ультиматумов. Ни одного официального заявления клуб не сделал. Вся эта истерия началась после того, как мое письмо для РФС стало публичным. Это письмо являлось предложением к конструктивному диалогу.

Мы предлагали перенести матч на 16 июля. При условии, что матч пройдeт 9 числа – у нас меньше 3 недель на подготовку. Я считаю, это недостаточно. Мы просили перенести начало чемпионата на 24 июля.

Наше предложение было – нейтральность арены. Мы знали, что «Зенит» желал сыграть на домашней арене», – сказал Мележиков.

  • Трофей 9 июля должны разыграть чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка страны «Спартак».
  • Ранее спартаковцы не исключали, что бойкотируют встречу в случае ее проведения на «Газпром Арене».
  • После оглашения итогового решения клуб намекнул на бойкот в соцсетях.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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12.06.2022 23:31
Комментарии1
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    Рейтинг: +16034

    житель СПб 53 минуты назад

    Опять какие-то спартаковские игры и интриги, которые уже наскучили и раздражают. С чего бы это 3 недель мало для подготовки к матчу с хорошо знакомым соперником?

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