Мележиков: «Спартак» не ставил ультиматумы РФС. Истерия началась, когда мое письмо стало публичным»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о проведении матча за Суперкубок России против «Зенита» в Санкт-Петербурге.
«Мы никогда не ставили никаких ультиматумов. Ни одного официального заявления клуб не сделал. Вся эта истерия началась после того, как мое письмо для РФС стало публичным. Это письмо являлось предложением к конструктивному диалогу.
Мы предлагали перенести матч на 16 июля. При условии, что матч пройдeт 9 числа – у нас меньше 3 недель на подготовку. Я считаю, это недостаточно. Мы просили перенести начало чемпионата на 24 июля.
Наше предложение было – нейтральность арены. Мы знали, что «Зенит» желал сыграть на домашней арене», – сказал Мележиков.
- Трофей 9 июля должны разыграть чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка страны «Спартак».
- Ранее спартаковцы не исключали, что бойкотируют встречу в случае ее проведения на «Газпром Арене».
- После оглашения итогового решения клуб намекнул на бойкот в соцсетях.
Источник: «Спорт-Экспресс»